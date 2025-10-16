الري تعلن حصاد الدورة الثامنة من أسبوع القاهرة للمياه

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه، وألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري كلمة خلال الختام توجه فيها بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على رعايته لأسبوع القاهرة للمياه، وإلقاء كلمة مسجلة فى حفل افتتاح يوم الأحد الماضى.

وقال الدكتور سويلم إلى إن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار لعرض قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى بشكل عام وعلى المستوى الأفريقي بشكل خاص، مع التأكيد على دور هذا الأسبوع فى بحث التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه.

وأشار إلى أن فعاليات الأسبوع اشتملت على عقد (٥) جلسات رفيعة المستوى، و(١٣٣) جلسة فنية وجانبية، و(٥) مسابقات، و(٢٤) عارضا بالمعرض المقام على هامش الإسبوع، وتوقيع عدد (٥) مذكرات تفاهم، وذلك بحضور (١٧) وزير و(٨) نواب وزراء و (٢) مبعوث للمياه و(١٠) وفود للمياه و(٢٤٥٠) مشارك و(٤٢٠) متحدثا، مشيرا لتنوع المشاركين بين الوزراء والسياسيين والعلماء والباحثين والطلاب وغيرهم بالشكل الذى يسهم فى تنوع الخبرات وإثراء النقاشات بمختلف الجلسات.

واستعرض أبرز ما تم مناقشته خلال جلسات الإسبوع المنعقدة تحت (٥) محاور رئيسية هى (التعاون للإدارة المستدامة للمياه - المرونة والتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية - الابتكارات للإدارة المتميزة للموارد المائية - المواد الصديقة للبيئة لأنظمة المياه المستدامة - إدارة تقييم المنشآت المائية لتحقيق الاستدامة).

وأضاف أن جلسات الأسبوع شهدت بحث موضوعات هامة عديدة، مثل استخدام الطاقة الشمسية في تحليه مياه البحر لأغراض الإنتاج الكثيف للغذاء، والترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، ومعالجة وإعادة استخدام المياه، التكيف مع التغيرات المناخية، وإدارة الخزانات الجوفية، واستخدام المواد الصديقة للبيئة فى حماية الشواطئ، وتأهيل المنشآت المائية، التعاون فى أحواض الأنهار المشتركة، والاستثمار فى مجال المياه والصرف الصحي بإفريقيا.

كما أعلن الدكتور سويلم عن عقد "أسبوع القاهرة التاسع للمياه" خلال الفترة ٢٥ - ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ تحت عنوان "المياه كمحفّز للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام" Water as a catalyst for peace, shared prosperity and sustainable planet

