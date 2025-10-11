بعد منشور ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي يحسم جدل مشاركته في "وننسى اللي كان" (فيديو)

تصدر اسم الفنان كريم فهمي محركات البحث بعد إعلان مشاركته في مسلسل "وننسى اللي كان" مع النجمة ياسمين عبد العزيز ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ويأتي تصدر اسم كريم فهمي لمحركات البحث بعد أن فاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز بذكر اسم البطل لمسلسلها الجديد “وننسى اللي كان”، بعد تداول أنباء عن اعتذار كريم فهمي عن عدم المشاركة في العمل.

ونشرت الفنان ياسمين عبد العزيز صورة للفنان كريم فهمي عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ممازحة للجمهور:"خمنوا مين بطل مسلسل رمضان.. وننسى اللي كان؟".

كريم فهمي يحسم جدل مشاركته في مسلسل "وننسى اللي كان"

وتأكيدًا لمنشور ياسمين كشف الفنان كريم فهمي حقيقة مشاركته في العمل وقال في مقع فيديو لـ"ET بالعربي": "أشارك في رمضان 2026 مع ياسمين عبد العزيز بشكل نهائي، فهي صديقتي وأحب العمل معاها بصورة كبيرة، وأتمنى التعاون معاها لسنوات طويلة.. انتظروا مسلسل قوي ومختلف".

علاقة صداقة قوية تجمعهما

وعن اعتذاره عن عدم المشاركة في العمل أضاف: "أنا ما بعرفش الناس دي بتجيب الأخبار دي منين، أنا قريت الخبر زي زيكم ولا حد عارف".



وتابع: "أنا وياسمين عبد العزيز أصدقاء جدًّا وأصحاب جدًّا، وأتشرف أشتغل معاها مرة واتنين وعشرة. لما تكون الظروف مناسبة إن أنا وهي نشتغل، خليكم متأكدين مليون في المية إن محدش فينا هيتردد، قولوا يا رب نشتغل مع بعض في 60 عمل".

…حصريًا كريم فهمي يعلّق لأول مرة على خبر اعتذاره عن مسلسل ياسمين عبد العزيز لرمضان 2026 ✨ pic.twitter.com/yV8lMh7xRJ — ET بالعربي (@ETbilArabi) October 9, 2025



“وننسى اللي كان” من تأليف عمرو محمود ياسين وبتوقيع المخرج محمد الجبيري.

أعمال رمضانية ونجاحات درامية

وشارك الفنان كريم فهمي النجمة ياسمين عبد العزيز الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «وتقابل حبيب» من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد خبيري، وشاركها البطولة عدد من النجوم بينهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، وصلاح عبد الله، حيث دارت أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي.

