ننشر نموذج إقرار استخدام الذكاء الاصطناعي بالجامعات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الأربعاء إصدار الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن خلال الدليل وضع المجلس إستراتيجية كاملة لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الجامعات وفي البحث العلمي، بالإضافة إلى المسؤوليات الاخلاقية في التعامل معه.

كما وضع الدليل نموذج إقرار لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات يوقع عليه الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس.

ويهدف هذا الإقرار إلى توثيق الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من قبل الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس في الأعمال الأكاديمية أو البحثية أو الإدارية، وضمان الالتزام بالسياسات المؤسسية والمعايير الأخلاقية.

نموذج إقرار استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات

وجاء نص الإقرار والبيانات المطلوبة فيه كالتالي:

بيانات الطالب / عضو هيئة التدريس / إداري

الإسم بالكامل

الرقم الجامعي / او الوظيفي

الكلية / القسم

الصفة: طالب / عضو هيئة تدريس / إداري

تفاصيل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي:

1. الغرض من الاستخدام:

• إعداد أو تطوير محتوى أكاديمي

• المساعدة في البحث العلمي

• التحليل الإحصائي أو معالجة البيانات

• إدارة أو أتمتة مهام إدارية

• أخرى

2. أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة:

• اسم الأداة / المنصة

• الشركة المطورة

• نوع التقنية (توليد نصوص، تحليل بيانات، توليد صور، إلخ)

3. مدى مساهمة الأداة في العمل:

• مساهمة رئيسية

• مساهمة جزئية

• مساعدة طفيفة

4. إقرار والتزام

أقر أنا الموقع أدناه بما يلي:

• أنني استخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي للأغراض الموضحة أعلاه، وبما يتوافق مع سياسات الجامعة وقوانين حماية البيانات.

• أن المحتوى النهائي قد خضع للمراجعة والتحرير من قبلي لضمان الدقة والأصالة.

• أنني لم انتهك حقوق الملكية الفكرية أو أخلاقيات البحث العلمي.

• أتحمل المسؤولية الكاملة عن أي مخالفات أو تبعات ناتجة عن هذا الاستخدام.

ثم يقوم الطالب او عضو هيئة التدريس أو الإداري بكتابة اسمه والتوقيع والتاريخ.

ويتم الاحتفاظ بنسخة من هذا الإقرار في ملف الطالب أو عضو هيئة التدريس كمرجع في حالة المراجعة أو التدقيق الأكاديمي.

