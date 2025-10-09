الخميس 09 أكتوبر 2025
اقتصاد

سعر السمك اليوم، قفزة غير متوقعة في 4 أصناف منها البلطي وانخفاض البوري 30 جنيها

سعر السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025، في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو»  سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025، في السطور الآتية:

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 70  إلى 80 جنيهًا، بارتفاع 7 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 60 إلى 70 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 190 إلى 290 جنيها للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 150 إلى 250 جنيها للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 600 جنيه للكيلو.
أسعار السمك

  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 75 إلى 145 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 250 إلى 350 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا

  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 50 إلى 180 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر المرجان وسط من 110 إلى 170 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البربون وسط من 170 إلى 230 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
أسعار الجمبري اليوم

  • تراوح سعر كيلو جمبري جامبو من 860 إلى 960 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الجمبري الممتاز من 730 إلى 830 جنيهًا، بانخفاض 30 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الجمبري حجم وسط  من 600 جنيه إلى 700 جنيه للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 200 جنيه إلى 400 جنيه للكيلو.

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر البوري حجم كبير من 180 جنيهًا إلى 210 جنيهات، بانخفاض 30 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البوري حجم وسط من 110 جنيهات إلى 170 جنيهًا.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 110 إلى 180 جنيهًا.

