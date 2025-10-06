الإثنين 06 أكتوبر 2025
أحمد سلامة: دعم المنتج صادق الصباح لمهرجان المهن التمثيلية يعكس إيمانه الحقيقي بقيمة الفن

احمد سلامة
احمد سلامة

أكد الفنان أحمد سلامة، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن دعم المنتج صادق الصباح لمهرجان النقابة في دورته الثامنة، والذي يُقام تحت رعاية الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، يُعد موقفًا نبيلًا يُجسد إيمان الصباح بدور الفن المصري وريادته في المنطقة.

 

واضاف سلامة: “ما يقدمه المنتج الكبير صادق الصباح من دعم ورعاية لمهرجان النقابة هو امتداد لمسيرته الطويلة في مساندة الإبداع والفنانين، فهو لا يرى الفن مجرد صناعة بل رسالة تحمل القيم والجمال، ولذلك وجوده معنا في هذه الدورة دعمًا وتشجيعًا يحمل الكثير من المعاني”.

 

وأضاف عضو مجلس النقابة: “هذا التعاون بين النقابة وشركات الإنتاج العربية الرائدة مثل شركة الصباح يُثري الحركة الفنية، ويعزز جسور التواصل بين مصر وبقية الدول العربية، ويؤكد أن المسرح لا يزال هو البيت الأول للفنانين”.

 

واختتم أحمد سلامة حديثه بتوجيه الشكر والتقدير للمنتج صادق الصباح على دعمه المستمر للفن والمبدعين، وللدكتور أشرف زكي على إصراره الدائم على أن يبقى المهرجان منصة حقيقية لاكتشاف المواهب والاحتفاء بقيمة المسرح المصري.

