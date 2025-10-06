بعد وفاته، محطات في حياة الفنان سمير ناشد جندي والد وزيرة الهجرة السابقة

نعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقا، والدها عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، حيث طلبت من محبيه الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

الفنان الكبير سمير ناشد من مواليد سوهاج 1933 وعضو فى مجموعة المثالين الذين يعملون فى الخامات القوية مرافقا زميله الفنان الكبير صبرى ناشد مثال الخشب الشهير وابن مدينة سوهاج أيضا.

نفذ سمير ناشد الكثير من تماثيله بالنحاس والبرونز والألومنيوم وغيرها من الخامات الصعبة المراس، ولقد ساعده فى ذلك دراسته بكلية الفنون التطبيقية، حيث يلتقى الدارس بالتعامل مع الخامات المختلفة ليجمع بين الصنعة والتمكن من تطويع الخامة، وهو أمر هام بالنسبة لفن النحت فالتمثال بما أنجز من تماثيل فى الخامات الخالدة.

أشرف على الرسائل الآتية:

- رسالة ماجستير للدارس سيد سعيد أبو الخير بعنوان (النصب التذكارية للمدن الجديدة ).

- رسالة ماجستير للدارس محمد أحمد رحومة بعنوان (الاستفادة من السكة الإسلامية فى نحت الميدالية المعاصر ) 1987.

- رسالة ماجستير للدارس محمد محمد على شاهين بعنوان (استخدام اللدائن فى تشكيلات نحتية لحدائق الأطفال ) 1987.

- رسالة ماجستير للدارس باهر محمد سعيد أبو العينين بعنوان (الاستفادة من الأبجدية العربية كقيمة تشكيلية فى عمل منحوتات معاصرة) 1990.

- رسالة دكتوراة فى فلسفة الفن للدارس سيد سعيد أبو الخير بعنوان: (المشكلات النحتية المعاصرة فى الحدائق العامة فى مصر ) 1991.

الجوائز المحلية

- الجائزة الثانية ( مسابقة النصب التذكاري ـ لمدينة السادات ) 1980.

- جائزة تصوير جدارى ( نحت بارز ) لمدينة العاشر من رمضان 1982.

- الجائزة الأولى ( نحت ) بالمعرض العام الرابع عشر 1984.

- الجائزة الأولى لمسابقة مدخل وزارة الكهرباء والطاقة 1993.

- تكريم من سمبوزيوم مدينتى الدولى للفنون الدورة الرابعة نوفمبر 2017.

الجوائز الدولية

- جائزة تقديرية من بينالى الكويت الدولى 1989.

الفنية الهامة فى حياة الفنان

اشترك فى العديد من المسابقات

- مسابقة من وحى التصنيع 1962.

- مسابقة نصب تذكارى لمحافظة البحر الأحمر 1975.

- مسابقة نصب تذكارى لمدينة العاشر من رمضان 1978.

- مسابقة نصب تذكارى لمدينة السادات 1980.

- مسابقة النحت فى الهواء الطلق ( تمثال لحديقة اطفال ) 1981.

- مسابقة التصوير الجدارى ( نحت بارز ) 1982.

- مسابقة مختار (النحت فى الهواء الطلق ) 1984.

- مسابقة التصوير ( النيل ) 1984.

- مسابقة تجميل ميادين القاهرة 1987.

- مسابقة تجميل دار الأوبرا المصرية 1989.

- مسابقة النحت باليابان 1993.

- مسابقة تجميل وزارة الكهرباء بالعباسية 1995.

- مسابقة النحت باليابان 1997.

أعمال الفنان `سمير ناشد ` تنبئ عن الحركة فيما بعد الشكل الظاهر، وتعكس فى كل زاوية من زوايا الشكل وحوله - قيمة شكلية جديدة يضيفها التشكيل المجسم من حيث الأبعاد الثلاثية - إلى جانب التطويع المرن المستمر للخط الذى يكسب الحركة لديه عنصر `الديمومة ` والاستمرارية الديناميكية التى لا يفطن إليها إلا القلة ممن يعالجون مادة النحت القاسية.

وكشفت وزيرة الهجرة عبر حسابها الشخصي عن موعد صلاة الجنازة التي قامت في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ في كنيسة العذراء والأنبا بيشوي بالتجمع الخامس.

