اقتصاد

ارتفاع الساسو والبلدي وانخفاض المسكوفي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

سعر الكتكوت اليوم،
سعر الكتكوت اليوم، فيتو

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الإثنين، الموافق 6 أكتوبر 2025، تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، كما تباينت أسعار البط بانخفاض المسكوفي وارتفاع الفرنساوي، فيما استقر سعر البط المحلي.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور. 

أسعار الكتاكيت اليوم

كما تستعرض “فيتو” كذلك سعر الكتكوت هجين، وسعر الكتكوت البلدي، وسعر الكتكوت جيل ثان، وسعر الكتكوت كب، وسعر الكتكوت الروس، وسعر الكتكوت روزي، وسعر كتكوت آي آر.

 سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

تراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 23 إلى 30 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 19 و19.5 جنيه. 

أسعار الكتاكيت اليوم

 وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح  سعر كتكوت ساسو بيور بين 15.5 جنيه إلى 16.5 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 15 إلى 16 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 9 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع  جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 12 جنيها إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 62 جنيها.
سعر الكتكوت اليوم، فيتو
سعر الكتكوت اليوم، فيتو

أسعار الكتاكيت في الشركات

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ جاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كتكوت أربو نحو  29 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 30 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 26 إلى 27 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 25 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 18 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 18 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 28 جنيها.

أسعار البط صغير العمر

 فيما تباينت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور،  كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 32 إلى 33 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر بط فرنساوى من 13  جنيها إلى 14 جنيها، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر بط  محلي من 32 إلى 33 جنيها.

