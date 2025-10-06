حصاد 10 جولات بالدوري، رقم سلبي لـ كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري، سجل فريق كهرباء الاسماعيلية رقما سلبيا، بعدما أصبح أكثر فرق الدوري المصري استقبالا للأهداف في مشوار المسابقة بعد إنتهاء الجولة العاشرة وقبل فترة التوقف الدولي أكتوبر الجاري.

واستقبلت شباك كهرباء الإسماعيلية عدد 18 هدفا في مشوار الدوري الممتاز هذا الموسم بعدما خاض الفريق 9 مباريات ويتبقي له مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة أمام بيراميدز .

ويأتي الإسماعيلي في المرتبة الثانية كأكثر فرق الدوري المصري استقبالا للأهداف بعدما اهتزت شباك الدراويش بعد 13 هدفا ويليه مودرن سبورت بـ 12 هدفا.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة العاشرة



1- المصري 18 نقطة (10 مباريات)

2- الزمالك 18 نقطة (10 مباريات)

3- الأهلي 18 نقطة (9 مباريات)

4- سيراميكا كليوباترا 17 نقطة (9 مباريات)

5- إنبي 17 نقطة (10 مباريات)

6- وادي دجلة 16 نقطة (10 مباريات)

7- بيراميدز 14 نقطة (7 مباريات)

8- سموحة 14 نقطة (9 مباريات)

9- بتروجيت 14 نقطة (9 مباريات)

10- الجونة 12 نقطة (9 مباريات)

11- زد 12 نقطة (10 مباريات)

12- مودرن سبورت 12 نقطة (9 مباريات)

13- البنك الأهلي 11 نقطة (9 مباريات)

14- غزل المحلة 11 نقطة (10 مباريات)

15- حرس الحدود 11 نقطة (9 مباريات)

16- الجيش 9 نقاط (10 مباريات)

17- الاتحاد 8 نقاط (9 مباريات)

18- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط (9 مباريات)

19- فاركو 6 نقاط (9 مباريات)

20- المقاولون العرب 5 نقاط (10 مباريات)

21- الإسماعيلي 4 نقاط (10 مباريات)

جدول ترتيب الدوري المصري

ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

