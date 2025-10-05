ارتفاع بورصات الخليج مدفوعة بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية

أغلقت البورصات في الخليج على ارتفاع، اليوم الأحد، مدفوعة بتوقعات المستثمرين المتزايدة بشأن تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية.

ارتفاع البورصات الخليجية

كما تفاعلت بشكل إيجابي مع موافقة حركة «حماس» على بعض البنود الواردة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، على الرغم من أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن الحرب في غزة «لم تنته بعد». ووصف إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس بأنه مرحلة أولى.

وتأجل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، وكان مقررًا يوم الجمعة، مما جعل المستثمرين يعتمدون على مؤشرات بديلة تظهر تباطؤ سوق العمل وتعزز التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة.

توقعات الفائدة الأمريكية

بحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي»، يتوقع المستثمرون بنسبة 97% خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في الشهر الحالي، وبنسبة 85% لخفض آخر بالمعدل نفسه في ديسمبر.

يؤثر قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على اقتصادات منطقة الخليج، حيث معظم العملات مربوطة بالدولار.

وارتفع 0.3% مع ارتفاع سهمي مصرف الراجحي 0.5% والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري («البحري») 5.7%.

فيما أبرمت شركة «البحري» يوم الأربعاء اتفاقية شراء مع الشركة العالمية للصناعات البحرية لبناء وتسليم ست ناقلات للبضائع السائبة الجافة، وتقدر القيمة الإجمالية للصفقة بنحو 762 مليون ريال (203 ملايين دولار).

في قطر، ارتفع المؤشر 0.5% بفضل صعود سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، بنسبة 1%.

وارتفعت بورصة البحرين 0.8% إلى 1968 نقطة، وزادت بورصة سلطنة عمان 0.6% إلى 5211 نقطة، ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر بورصة الكويت، ليستقر عند 9319 نقطة.

خارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر على ارتفاع 0.8% مدعوما بمكاسب سهم البنك التجاري الدولي الذي قفز 1.7%.

