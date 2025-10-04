السبت 04 أكتوبر 2025
محافظات

وكيل وزارة الشباب بالإسكندرية تتابع استعدادات الجمعية العمومية بنادي الاتحاد السكندري

الاسكندريه
الاسكندريه

 قامت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية بتفقد الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية بنادي الاتحاد السكندري اليوم السبت الموافق ٤ اكتوبر 2025 م، حيث بدأ التسجيل في التاسعة صباحًا ويستمر حتى السابعة مساءً.

 

رئيس الإنجيلية: نهتم بإعداد قادة من شباب قادرين على خدمة مجتمعهم

الزمالك يتقدم على غزل المحلة بهدف أحمد ربيع في الشوط الأول

 تُدار فعاليات الاجتماع في إطار توجيهات معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وتحت إشراف مديرية الشباب والرياضة، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

جدير بالذكر أنه يتم عقد الإجتماع الخاص لتوفيق الأوضاع تنفيذًا لأحكام تعديلات قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ والمعدل بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥ والقرارات المنظمة الصادرة من وزارة الشباب والرياضة.

بالاسكندرية الشباب والرياضة الدكتورة صفاء الشريف

