الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فريق عمل يوميات عيلة كواك يحتفل بإطلاق المسلسل

جانب من الاحتفال،
جانب من الاحتفال، فيتو

شهد أحد المولات الكبرى بالقاهرة حفل إطلاق مسلسل يوميات عيلة كواك بطولة صانع المحتوى إسلام فوزي وزوجته صانعة المحتوى ياسمين عبيد والفنانة عارفة عبد الرسول.

 

خلال الحفل عرض إسلام مقاطع من المسلسل وعلق على بعضها بنفس أسلوب تعليقه الساخر على فيديوهات السوشيال ميديا. 

 

 وأكد إسلام فوزي بأنه يحب المغامرة فقرر خوض تجربة "كواك" لكنه حصل على ورشة تمثيل هو وزوجته ياسمين امتدت 70 يوما استعدادا للمسلسل.

 

مخرج العمل

وكشف المخرج وليد محمود أن ديكورات المسلسل لم تكن ديكورات حقيقية إنما تم رسمها على الحائط برسم ثنائي الأبعاد ليخرج المسلسل بشكل مبتكر لم يحدث من قبل، وعن سبب ذلك قال "في البداية لم يكن لدينا تمويل كافي لبناء ديكور حقيقي فرسمناه على الحائط".

 

وقالت الزهراء عصام مؤلفة العمل ومنتجه الفني أنها استلهمت قصص العمل وأحداثه من مفارقات حياة الأسرة المصرية اليومية.

مسلسل "يوميات عائلة كواك" سيعرض في جزئين كل جزء 10 حلقات، عبر منصة "شاهد" ابتداءً من يوم 11 أكتوبر الجاري. المسلسل من إنتاج شركة كابتن بوي، وإخراج وليد محمود، وتأليف الزهراء عصام.

ويشارك إسلام فوزي، بطولة المسلسل كل من زوجته صانعة المحتوى ياسمين عبيد، والفنانة عارفة عبد الرسول، وإيفا، وصانع المحتوى مصطفى ترك، بجانب عدد من الأطفال والمؤثرين والوجوه الجديدة.

تدور أحداث الجزء الأول عن يوميات ومغامرات عائلة كواك أثناء سفرهم في رحلة منحوسة، وتدور أحداث الجزء الثاني بين الرومانسية والبيزنس حيث تتعرض عائلة كواك لتحديات مادية فتقرر أن تترك الوظيفة التقليدية وتؤسس مشروع ستارتاب بفكرة مبتكرة لكن يكون لها مشكلاتها أيضا. العائلة تواجه كل تحدياتها المادية بالترابط الأسري والبساطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يوميات عيلة كواك مسلسل يوميات عيلة كواك إسلام فوزي الفن

مواد متعلقة

البوستر الرسمي لمسلسل يوميات عيلة كواك

الأكثر قراءة

لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

أسباب خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم

بعد استقالته من الشيوخ، أحمد عبد الجواد يخطط لزعامة الأغلبية بمجلس النواب

وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

القبض على المتهمين بالتعدي على مدرس داخل مدرسة بالطالبية (فيديو)

هل تتغير أسعار العائد في شهادات الادخار بعد تخفيض الفائدة؟

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

خدمات

المزيد

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الجنيه الذهب يواصل الارتفاع قبل قرار المركزى بشأن الفائدة اليوم

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التنمر على الآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

الأذكار المستحبة في المساء، تعرف عليها

الشعراوي يوضح رحمة الله في التعامل مع المنافقين (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads