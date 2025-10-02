اندلاع حريق في سيارة مندوب مبيعات بالغربية

شهدت منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة اندلاع حريق في سيارة خاصة بمندوب مبيعات نتيجة ماس كهربائي مفاجئ.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغًا من الأهالي يفيد باشتعال النيران بالسيارة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

اندلاع حريق في سيارة مندوب مبيعات الغربية

وتم الدفع بسيارة إطفاء نجحت في السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للمناطق المجاورة.

وأسفر الحريق عن التهام السيارة بالكامل دون وقوع أي خسائر بشرية.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

