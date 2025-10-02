اندلاع حريق في سيارة مندوب مبيعات بالغربية

الخميس 02 أكتوبر 2025
شهدت منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة اندلاع حريق في سيارة خاصة بمندوب مبيعات نتيجة ماس كهربائي مفاجئ.

محافظ الغربية يفتتح مدرسة نشيل الابتدائية الجديدة

اندلاع حريق هائل بمصنع للقطن في الغربية والدفع بـ 5 سيارات إطفاء لإخماده

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغًا من الأهالي يفيد باشتعال النيران بالسيارة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وتم الدفع بسيارة إطفاء نجحت في السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للمناطق المجاورة.

وأسفر الحريق عن التهام السيارة بالكامل دون وقوع أي خسائر بشرية.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

