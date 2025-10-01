مهنئا بيوم القضاء المصري، السيسي يجتمع مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل .

وصرح المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهلّ اللقاء بتوجيه التهنئة لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يتزامن مع يوم الأول من أكتوبر.



