في بيان قوي، القارئ أحمد نعينع يوضح حقيقة ما ينسب إليه من عبارات تشجيع ومجاملات

أصدر القارئ الطبيب الدكتور أحمد نعينع بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أكد فيه أن ما يصدر عنه أحيانًا من كلمات تشجيع أو مجاملات هو أمر طبيعي يدخل في إطار عاداته الطيبة، شأنه شأن زملائه من القراء وأساتذة القرآن الكريم، ولا يُقصد بها بأي حال من الأحوال إصدار تقييم علمي أو شهادة بالإتقان.

الدكتور أحمد نعينع يوضح حقيقة ما يُنسب إليه من عبارات مجاملة وتشجيع

وأوضح الدكتور نعينع أن هذه العبارات تأتي بهدف إدخال السرور على النفوس وتحفيز المواهب، مثلما يحدث مع الأطفال أو المبتدئين في أي مجال، حيث يكون التشجيع وسيلة لدعمهم وحثهم على الاستمرار رغم الأخطاء، مؤكدًا أن مثل هذا الأسلوب غالبًا ما يحدث في لقاءات سريعة أو مكالمات هاتفية عابرة لا تُبنى عليها مواقف رسمية أو آراء موثقة.

أحمد نعينع يؤكد رفضه القاطع لكل أشكال الإساءة أو الابتزاز التي قد يتعرض لها زملاؤه

وشدد القارئ المعروف على رفضه القاطع لكل أشكال الإساءة أو الابتزاز التي قد يتعرض لها زملاؤه أو طلابه من القراء، خاصة إذا صدرت من أشخاص غير مؤهلين علميًا أو فنيًا، أو ممن يطلقون على أنفسهم ألقابًا وأوصافًا لا تعكس حقيقتهم.

كما أعرب عن رفضه التام لأي محاولة لاستغلال اسمه أو الاستقواء بكلمة منه جاءت في سياق المجاملة أو التحفيز لتحقيق أغراض أخرى أو المتاجرة بها، مختتمًا بيانه بالتأكيد على أن "الله من وراء القصد".

