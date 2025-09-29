الإثنين 29 سبتمبر 2025
تصوير مشاهد الجزء الخامس لمسلسل "اللعبة "

مسلسل اللعبة
مسلسل اللعبة

يواصل صناع مسلسل اللعبة تصوير مشاهد الجزء الخامس تحت قيادة المخرج معتز التوني.

 شيكو وهشام ماجد بطلا المسملسل يواصلان تصوير أحداث الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة"،  تمهيدًا لعرضه خلال شهر نوفمبر المقبل.

الموسم الجديد من العمل مليء بالمفاجآت، فمن المقرر أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم أشرف عبد الباقي ومحمد محيي، إلى جانب مشاركة نخبة كبيرة من الفنانين.

المسلسل بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول.

 وحققت الأجزاء السابقة نجاحًا لافتًا عند عرضها على منصة "شاهد".

شيكو يقترب من إنهاء تصوير "صقر وكناريا"

وفي سياق آخر، أوشك الفنان شيكو على الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلم "صقر وكناريا"، الذي يشارك في بطولته النجم محمد إمام. 

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته كل من يسرا اللوزي، انتصار، وخالد الصاوي، بالإضافة إلى ظهور خاص لكل من دياب، نسرين أمين، ومحمود عبد المغني كضيوف شرف.

 

