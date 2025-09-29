الإثنين 29 سبتمبر 2025
ضبط شاب بتهمة التعدي على والدته وطردها من مسكنها بالبحيرة

حبس
حبس

شهد مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة واقعة مؤسفة عندما تجرد شاب من الإنسانية، وقام بالاعتداء بالضرب على والدته وطردها خارج منزلها والاستيلاء على معاشها مما دفع الأم بالاستغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط نجل السيدة وتم تحرير المحضر اللازم

استجابت الأجهزة الأمنية بالبحيرة إلى استغاثة السيدة المسنة وتم تحديد هوايتها وبمناقشتها، وبسؤالها اتهمت نجلها بطردها والاستيلاء على المتعلقات الخاصة بها، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة بمركز شرطة إيتاي البارود، تم ضبط نجل السيدة المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم.

حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات 

بالعرض على النيابة العامة قرر المستشار عبدالرحمن قنصوة وكيل النائب العام بنيابة مركز شرطة إيتاى البارود،  بسكرتارية محمد الشرقاوى، ومحمد عبد الستار حبس المتهم  أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له خلال المواعيد القانونية وذلك على خلفية اتهام والدته له بضربها، وسرقة المعاش الخاص بها، وبعض المتعلقات الأخرى، وقام بطردها خارج منزلها.

