الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت ولن يستمر أكثر من أسبوعين

اسعار الطماطم، فيتو
اسعار الطماطم، فيتو
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الارتفاع الأخير في أسعار الطماطم بالأسواق المصرية لن يستمر أكثر من أسبوعين على الأكثر، مشددًا على أن الوضع طبيعي ويرتبط بدورات الإنتاج.

سبب الارتفاع الحالي لأسعار الطماطم

وأوضح الوزير، خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران في برنامج أحداث الساعة على قناة إكسترا نيوز، أن مصر تزرع الطماطم على مدار العام عبر أربع عروات رئيسية الصيفية، النيليّة، الشتوية، الربيعية.

وأضاف أن ما يحدث الآن هو فجوة طبيعية بين نهاية موسم وبداية آخر، وهو ما يسبب الزيادة المؤقتة في الأسعار.

إجراءات لتقليص الفجوات

وأشار فاروق إلى أن الوزارة تعمل على تقليص هذه الفجوات من خلال إدخال عروات إضافية، التوسع في أصناف جديدة تتحمل التغيرات المناخية، استخدام بذور مقاومة للإجهاد الحراري ضمن ما يُعرف بـ"العروة المحيّرة".

وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تثبيت الإنتاج وتجنب حدوث زيادات مفاجئة في الأسعار.

أسعار الطماطم ستتراجع قريبًا

ولفت الوزير إلى أن أسعار الطماطم ارتفعت في بعض المناطق لتصل إلى 25 جنيهًا للكيلو بعد أن كانت تتراوح بين 7 و13 جنيهًا، إلا أن هذا الارتفاع مؤقت، متوقعًا أن تعود الأسعار للاستقرار خلال أسبوعين مع بدء إنتاج العروة الجديدة.

وزير الزراعة اسعار الطماطم الطماطم ارتفاع اسعار الطماطم علاء فاروق

