الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

3 ملايين و379 ألف جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد جمارك السيارات بالإسكندرية اليوم

جمارك
جمارك

 أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الدخيلة والإسكندرية ودمياط والإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع ١٢٦ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك.

 

حصيلة البيع بجلسة مزاد اليوم

 وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ١ لوط سيارات جمارك الدخيلة بمبلغ ٩١ ألف جنيه.


وتم بيع ٤ لوط بضائع من جمارك الدخيلة بمبلغ ٥٤٠ ألفا و٢٠٠ جنيه.

وتم بيع  ٦ لوطات بضائع لجمارك الإسكندرية بمبلغ  مليون و٣٤٧ ألفا و٥٠٠ جنيه

كما تم بيع ٩ لوط بضائع لجمارك دمياط بمبلغ مليون و٤٠٠ ألف و٤٠٠ جنيه.


وبذلك يكون إجمالى عدد اللوطات المباعة ٢٠ لوط سيارات وبضائع، بمبلغ إجمالى ٣ ملايين و٣٧٩ ألفا و١٠٠ جنيه.

 

 جاء ذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جمارك الدخيله الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية جمارك مزاد

الأكثر قراءة

"حفاظًا على سمعتي وسمعة أسرتي"، استقالة مفاجئة لنائب رئيس جامعة الأزهر لشئون البنات

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يتقدم على بولونيا 0/1 في الشوط الأول

زغلول صيام يكتب: عفوا كابتن شوبير.. تكريم أساطير حراس المرمى له أصول!!

أشرف زكي يعلن ترك منصبه في نقابة المهن التمثيلية

احترامي له محسوم، مدحت شلبي يعتذر لـ الخطيب بعد تصريحات تأشيرة أمريكا

ترامب يصف أردوغان بـ أستاذ التزوير (فيديو)

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع برونو لاج

ليل يستهل مشواره في الدوري الأوروبي بالفوز على بران 2-1

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بقضاء الدين وتفريج الكروب

بالدليل من السنة النبوية، حث الإسلام على العمل والتحذير من سؤال الناس

«نصر من الله وفتح قريب»، محمد سيد طنطاوي يكشف عن بشرى سارة للمؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads