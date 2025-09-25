3 ملايين و379 ألف جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد جمارك السيارات بالإسكندرية اليوم

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الدخيلة والإسكندرية ودمياط والإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع ١٢٦ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك.

حصيلة البيع بجلسة مزاد اليوم

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ١ لوط سيارات جمارك الدخيلة بمبلغ ٩١ ألف جنيه.



وتم بيع ٤ لوط بضائع من جمارك الدخيلة بمبلغ ٥٤٠ ألفا و٢٠٠ جنيه.

وتم بيع ٦ لوطات بضائع لجمارك الإسكندرية بمبلغ مليون و٣٤٧ ألفا و٥٠٠ جنيه

كما تم بيع ٩ لوط بضائع لجمارك دمياط بمبلغ مليون و٤٠٠ ألف و٤٠٠ جنيه.



وبذلك يكون إجمالى عدد اللوطات المباعة ٢٠ لوط سيارات وبضائع، بمبلغ إجمالى ٣ ملايين و٣٧٩ ألفا و١٠٠ جنيه.

جاء ذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

