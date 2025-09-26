هل يمكن تحويل الراتب على الحساب الشخصي في بنك مصر؟

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية تحويل الراتب على الحساب الشخصي.

وأوضح مسؤولون بنك مصر أنه يمكن للعملاء تحويل المرتب على الحساب الشخصي الخاص بهم وذلك من خلال طلب خطاب بتحويل المرتب للحساب ويتم طلب ذلك الخطاب من خلال الفرع وتوجيهه إلى جهة العمل وغير متاح من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي.

يقدم بنك مصر لعملاء الحساب الإسلامي عدة خدمات متنوعة.

وتشمل قائمة الخدمات التي يقدمها بنك مصر لعملائه عبر فتح الحساب الإسلامي ما يلي:

1-إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الإنترنت البنكي.

2-إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب مجانًا.

3-سهولة التعامل على الحساب على مدار الساعة 24/7 من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

4-إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

5-إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وإرسال التحويلات على الحساب.

الحساب الإسلامي من بنك مصر

يأتي الحساب الإسلامي، عبارة عن حساب تم مراجعة ضوابطه من هيئة الرقابة الشرعية وهو حساب تحت الطلب ولا يستحق عائد على المبالغ المودعة في الحساب حيث إن الهدف الأساسي حفظ أموال العميل وتسهيل التعامل التجاري وليس الاستثمار ويتم فتحه باسم الشركة ويجوز للعميل التعامل عليه في أي وقت يشاء ولا يخضع لمدة محددة، ويأذن العميل للبنك في استثمار رصيد الحساب الجاري وفق الضوابط الشرعية المنظمة لذلك.

يمكن للعميل التمتع بسهولة سحب وإيداع أمواله في أي وقت، كما يمكنك إجراء معاملاته المصرفية اليومية والحصول على جميع احتياجاته البنكية الأساسية.

يتم فتح الحساب بأحد الفروع الإسلامية ويمكن إجراء كافة معاملات العميل البنكية من خلال كافة فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية سواء الفروع النمطية أو الإسلامية.

