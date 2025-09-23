خبير اقتصادي يكشف عن طفرة في مساهمة قطاع الاتصالات بالناتج المحلي

قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن المستثمرين لا يزالون يعانون من التعقيدات البيروقراطية رغم الجهود الحكومية الكبيرة لتشجيع الاستثمار، مشددًا على أن المشكلة لا تكمن في القوانين، بل في آليات التطبيق وتفسيرات الموظفين التي تختلف من جهة لأخرى وتؤدي إلى ضياع الوقت وتأخير الإجراءات.

آليات موحدة وسرعة في الرد

واقترح "السيد" وضع آليات موحدة لتطبيق القوانين وتحديد مدة زمنية قصوى للرد على طلبات المستثمرين لا تتجاوز 48 ساعة، معتبرًا أن تسهيل الإجراءات ليس مجرد خدمة، بل دعم مباشر للنمو الاقتصادي لأنه يفتح أبواب رزق جديدة ويزيد من الإنتاج المحلي ويقلل من الواردات.

التحول الرقمي ومكافحة الفساد

وأشاد بمسار التحول الرقمي الذي بدأ منذ عام 2017 كخطوة مهمة لمكافحة الفساد، مؤكدًا أن نجاحاته ظهرت في قطاعات مثل الشهر العقاري وتراخيص السيارات والسجل المدني، لكنه شدد على أن الربط الإلكتروني بين الهيئات الحكومية يحتاج إلى استكمال شامل لضمان الفعالية.

الاستثمار في البنية التحتية

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “بيزنس تو بيزنس” الذي يقدمه حسين محمد، المذاع على قناة “النهار”: أن المشروعات التنموية الكبرى، خاصة المتعلقة بالبنية التحتية والتحول الرقمي، هي استثمار طويل الأمد يغيّر موقع مصر الاقتصادي عالميًا، ويُترجم في المستقبل إلى فرص عمل وتحسين الخدمات وزيادة جاذبية الاقتصاد للاستثمار.

رؤية مصر 2030 أساس التحول

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد أن الدولة المصرية تبنت منذ عام 2015 رؤية اقتصادية واستراتيجية شاملة عُرفت بـ "رؤية مصر 2030"، لمعالجة القصور البنيوي في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والطاقة والاتصالات والزراعة.

المدن الجديدة واستيعاب الزيادة السكانية

وأشار إلى أن خطة التنمية تضمنت بناء نحو 30 مدينة جديدة بجانب العاصمة الإدارية، مثل الإسماعيلية الجديدة وأسوان الجديدة ودمياط الجديدة، لتكون ظهيرًا عمرانيًا وتستوعب الزيادة السكانية وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار.

مشروعات زراعية وصناعية ضخمة

ونوّه إلى أن الدولة أطلقت مشروعات زراعية كبرى مثل "الدلتا الجديدة" و"توشكى" و"وادي النطرون"، لزيادة الرقعة الزراعية إلى 12 مليون فدان، مع تحديث طرق الري. كما شهد القطاع الصناعي طفرة بإنشاء مصانع جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي.

طفرة في الاتصالات والبنية التحتية

وأوضح "السيد" أن قطاع الاتصالات تضاعفت مساهمته في الناتج المحلي خمس مرات من 1% في 2015 إلى 5% حاليًا، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات، رغم تكلفتها العالية، هي ركائز أساسية للتنمية المستدامة.

مصر على الخريطة العالمية

وشدد على أن هذه الجهود التنموية أسهمت في تعزيز قوة مصر السياسية والاقتصادية عالميًا، ومنحتها استقلالية أكبر في اتخاذ القرارات، ما جعلها محل أنظار المجتمع الدولي.

