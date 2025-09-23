الأربعاء 24 سبتمبر 2025
مندوب مصر بالأمم المتحدة: القاهرة عملت على تجنب الاستفزازات الإسرائيلية

مندوب مصر بالأمم
مندوب مصر بالأمم المتحدة

قال مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق خلال كلمته اليوم الثلاثاء إن هناك تعنتا إسرائيليا بشأن الإصرار على استمرار الحرب في غزة .


مندوب مصر بالأمم المتحدة: القاهرة حرصت على تجنب العديد من الاستفزازات

وأضاف السفير أسامة عبدالخالق:  إسرائيل تعمل على تهجير الشعب الفلسطيني من غزة وأن  الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مرحلة كارثية.

وتابع: الترتيبات الأمنية على الأرض وإنهاء الوضع الكارثي في قطاع غزة باتت ضرورة حتمية  مشيرا إلى أن  مصر حرصت على تجنب العديد من الاستفزازات لإيمانها بضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

