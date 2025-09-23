مندوب مصر بالأمم المتحدة: القاهرة عملت على تجنب الاستفزازات الإسرائيلية

قال مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق خلال كلمته اليوم الثلاثاء إن هناك تعنتا إسرائيليا بشأن الإصرار على استمرار الحرب في غزة .



مندوب مصر بالأمم المتحدة: القاهرة حرصت على تجنب العديد من الاستفزازات

وأضاف السفير أسامة عبدالخالق: إسرائيل تعمل على تهجير الشعب الفلسطيني من غزة وأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مرحلة كارثية.

وتابع: الترتيبات الأمنية على الأرض وإنهاء الوضع الكارثي في قطاع غزة باتت ضرورة حتمية مشيرا إلى أن مصر حرصت على تجنب العديد من الاستفزازات لإيمانها بضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.