أسامة كمال يفتتح موسما جديدا من مساء dmc: الكلمة هي رصيدي وسلاحي

أعرب الإعلامي أسامة كمال، عن امتنانه للجمهور الذي تابع غيابه عن الشاشة خلال فترة إجازته، مؤكدًا أن رسائلهم وأسئلتهم المتكررة عن موعد عودته، كانت بمثابة دافع كبير له لتحمّل مسئولية مضاعفة في استئناف عمله الإعلامي.

وقال كمال في مستهل أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجه "مساء ‏dmc"، المذاع عبر قناة dmc، مساء الثلاثاء: إن "العودة كلمة بنسمعها كثيرًا؛ لكنها لا تعني دائمًا انتصارًا. هناك من يغيب ويعود أقوى، وهناك من يعود غريبًا تغيّرت ملامحه وتكسرت مبادئه، فيتمنى الناس لو أنه لم يرجع".

ليس مجرد الرجوع

وأشار إلى أن "المعنى الحقيقي ليس في مجرد الرجوع، بل في كيفية العودة"، مستشهدًا بنماذج من التاريخ والأدب، مثل عودة سعد زغلول من المنفى دون أن تتغير مبادئه، وإصرار نجيب محفوظ على استئناف الكتابة بعد محاولة اغتياله عام 1995 رغم إصابته البالغة.

وذكر أن العودة الحقيقية ليست خطوة للأمام أو رجوعًا إلى نفس المكان، بل هي عودة تؤكد الثبات على الأرض التي انطلقنا منها، وتجديد للوعد والمبدأ والقيمة.

وأكد كمال أن رسالته الإعلامية ستظل قائمة على الكلمة باعتبارها "رصيدًا وسلاحًا وعهدًا" بينه وبين المشاهدين، موضحًا: "أنا المواطن المصري أسامة كمال، مهنني الأساسية الإعلام، أمتلك الكلمة ولا شيء غيرها، أدعمها بالصورة أو الفيديو أو بشهادة حق. أنا مُحقق في المعلومة قبل أن أكون مذيعًا، وإنسان صاحب مبدأ قبل أن أكون إعلاميًا، ومواطن يحمل هم بلده قبل أي لقب أو وصف".

واستطرد: "أنا المواطن أسامة كمال؛ إنسان مؤمن بالإنسانية وبحق البشر إن صوتهم يتسمع.. مؤمن بقوة الكلمة اللي ممكن تغيّر وتبني وتفتح باب نور قدام العتمة.. والكلمة دي هي رصيدي، وهي سلاحي، وهي عهد بيني وبينكم"، حسب تعبيره.

واختتم مقدمة الموسم الجديد من برنامجه قائلًا: "أهلا بكم في موسم جديد من مساء ‏dmc، وأسأل الله أن تكون عودة موفقة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.