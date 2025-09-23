انعقاد عمومية القضاء الإداري لاعتماد الحركة القضائية الجديدة

انعقدت، اليوم الثلاثاء، الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أسامة شلبي رئيس بمقر مجلس الدولة بالدقي، وبحضور المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري والمستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.

عمومية القضاء الاداري

اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام

ووافقت الجمعية على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي الجديد 2025/2026 والتي تضمنت توزيع عدد (1241) قاضيًا وقاضية من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، وقد أُخذت بعين الاعتبار رغبات المستشارين، وذلك في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص.

ورحب المستشار رئيس مجلس الدولة بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئًا إيَّاهم بداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.

وأكد رئيس مجلس الدولة على أهمية تنظيم سير العمل بالمحكمة، وزيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري، وتقليص زمن التقاضي وصولًا للعدالة القضائية الناجزة.

وفي ختام كلمته وجَّه إلى ضرورة توفير بيئة قضائية مناسبة للسادة القضاة والمتقاضين من خلال جاهزية جميع المباني والمقرات على مستوى الجمهورية؛ لاستقبال العام القضائي الجديد بما يساهم في تحقيق العدالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.