5 لاعبين من برشلونة يرفضون قرار فليك

كشفت تقارير صحفية أن 5 لاعبين من صفوف نادي برشلونة، حرصوا على التواجد في المدينة الرياضية للبارسا، اليوم الإثنين، رغم الحصول على إجازة من المدرب هانز فليك.

وقالت صحيفة سبورت: "الحركة لا تتوقف في المدينة الرياضية للبلوجرانا، فبعد مباراة البرسا ضد خيتافي في ملعب يوهان كرويف، والانتصار 3-0 حضر عدد من لاعبي الفريق إلى التدريبات رغم أن الحصة التدريبية كانت اختيارية".

وأضافت: "تواجد فيران توريس، تشيزني، ليفاندوفسكي، فرينكي دي يونج ولامين يامال في وقت مبكر من الصباح بالمدينة الرياضية، مع الإشارة إلى أن يامال كان يستعد للسفر إلى باريس عند الساعة 11 صباحًا للمشاركة في حفل الكرة الذهبية".



وتابعت: "تصرف لاعبي برشلونة، يمنح رسالة واضحة وحاسمة بأن غرفة الملابس في النادي الكتالوني، تريد تحقيق المزيد هذا الموسم".

وأتمت الصحيفة: "بعد الحصة التدريبية، غادر يامال نحو باريس لحضور حفل الكرة الذهبية. ومن المقرر أن تقلع طائرة خاصة بالبعثة الكتالونية متجهة إلى العاصمة الفرنسية، للمشاركة في الحدث".

