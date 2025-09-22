إصابة 5 أشخاص في حريق ورشة نجارة بالإسكندرية

أصيب 5 أشخاص في حريق اندلع داخل ورشة نجارة أسفل عقار بمنطقة المراغى بالإسكندرية، مما أدى إلى امتداد النيران إلى طابقين بالعقار محل الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا باندلاع حريق فى ورشة نجارة بالدور الأرضى فى عقار وامتداده لعدد من أدوار العقار. على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فصل المرافق عن العقار لتأمينه ومنع تفاقم الوضع.

أسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص بينهم 4 بحالات اختناق، وإصابة حالة بحروق بنسبة 30% ونُقل المصاب الخامس إلى المستشفى الأميرى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

وتمت السيطرة على النيران ومحاصرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على جهات التحقيق.

