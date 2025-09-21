الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

البابا تواضروس يناقش مفهوم القيادة المؤسسية بالكنيسة

البابا تواضروس
البابا تواضروس

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، ندوة تفاعلية نظمها المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية "COPTICAD" بالمقر البابوي بالعباسية، تحت عنوان "منهج القيادة المؤسسية في الكنيسة: لماذا أصبح ضرورة؟".

مفهوم القيادة المؤسسية

ناقشت الندوة مفهوم القيادة المؤسسية وأهميتها في العمل الكنسي، والتحديات المرتبطة بتطبيقها، والدور الذي يقوم به المعهد في دعم هذا الفكر الذي يقوده قداسة البابا في الكنيسة.

وخلصت الفعالية إلى عدد من التوصيات استنادًا إلى خبرة المعهد الممتدة لعشر سنوات في التطوير المؤسسي، من أبرزها التأكيد على ضرورة بناء قدرات القادة في مختلف المستويات لاكتساب مهارات القيادة المؤسسية.

وشارك في الندوة عدد من الآباء الأساقفة والكهنة والخدام والخادمات من إيبارشيات وقطاعات خدمة متعددة، ممن لهم خبرات ورؤى تهدف إلى ترسيخ العمل المؤسسي في الكنيسة.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الفعاليات التي ينظمها المعهد بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه بيد قداسة البابا تواضروس الثاني عام 2015.

الجريدة الرسمية
