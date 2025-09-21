إمام عاشور يغادر المستشفى، والمتابعة مستمرة في المنزل

غادر إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى، المستشفى اليوم الأحد بناء على قرار الطبيب المعالج بعد استقرار حالته.

جاء ذلك على أن يتم متابعة حالته الصحية خلال تواجده فى منزله بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالنادي، والذى وضع له برنامجًا غذائيًا للتعافى من الوعكة الصحية تمهيدًا للعودة للملاعب.

وتعرض إمام عاشور للإصابة بفيروس A والتي استلزمت حجزه فى المستشفى عدة أيام.

مرض إمام عاشور

وكان الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي قد أعلن في بيان رسمي أن نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أثبتت تعرضه لعدوى فيروسية «فيروس الكبدي A».

وتم اتخاذ إجراء وقائي قبل ظهور نتيجة تحاليل إمام عاشور، حيث خضع جميع أعضاء الجهاز الفني واللاعبون لفحوصات شاملة، وجاءت نتائجها جميعا سلبية.

