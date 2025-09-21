الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أستاذ قانون دولي عن الاعترافات المتتالية بفلسطين: حلم عضوية الأمم المتحدة الكاملة يقترب

محمد مهران، فيتو
أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي أن الموجة المتصاعدة من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية تمثل تحولا جوهريا في مسار القضية الفلسطينية وتضعها على أعتاب مرحلة جديدة من الاعتراف القانوني والسياسي العالمي.

تعزيز الشرعية الدولية لـ الدولة الفلسطينية

وحول تأثير هذه الاعترافات على مستقبل القضية الفلسطينية، أوضح الدكتور مهران في تصريح لـ فيتو، أن كل اعتراف جديد يعزز الشرعية الدولية للدولة الفلسطينية ويقوي موقفها في المفاوضات الدولية ويضع ضغطا إضافيا على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية.  

ولفت إلى أن هذه الاعترافات تفتح أبوابا جديدة للتعاون الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي مع فلسطين وتقوي قدرتها على الدفاع عن حقوقها في المحافل الدولية.

وأكد أن وصول عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى أكثر من 150 دولة من أصل 193 عضوا في المنظمة الدولية يضع فلسطين في موقع قوي للحصول على العضوية الكاملة، مشيرا إلى أن هذا العدد يتجاوز بكثير الأغلبية المطلوبة في الجمعية العامة ويظهر الدعم الدولي الواسع للحقوق الفلسطينية.

 ثغرة المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة

وحول متطلبات العضوية الكاملة، أوضح الدكتور مهران أن المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة تشترط أن تكون الدولة محبة للسلام وقادرة على تنفيذ التزاماتها وراغبة في ذلك مؤكدا أن فلسطين تستوفي هذه الشروط، لافتا إلى أن العقبة الوحيدة تكمن في الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الذي يحول دون تمرير توصية العضوية رغم الدعم الدولي الواسع.

وأكد أن الاعترافات الأوروبية الأخيرة خاصة من فرنسا وبريطانيا تضع ضغطا إضافيا على الولايات المتحدة لإعادة النظر في موقفها من العضوية الفلسطينية مؤكدا أن استمرار الفيتو الأمريكي في مواجهة الإجماع الدولي يقوض مصداقية واشنطن كوسيط نزيه.

وشدد على أن المسار نحو العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى مع تنامي الاعترافات الدولية والضغط المتزايد لتطبيق قرارات الشرعية الدولية مؤكدا أن هذا الهدف سيتحقق عاجلا أو آجلا رغم كل العراقيل السياسية.

الدولة الفلسطنية الأمم المتحدة القانون الدولي بريطانيا فرنسا

