الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

النقل تطلق حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية بالسلوكيات السلبية

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي

شددت وزارة النقل على تقديم أفضل خدمة للركاب بالقطار الكهربائي والمترو بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.   

على صعيد آخر أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان "سلامتك تهمنا" وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي وسائل النقل والمواصلات  وذلك للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة. 

نشرت وزارة النقل على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "  فيديو للتوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض من مستخدمي مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT مثل تشويه جدران المحطات، او الركوب بدون تذكرة أو محاولة فتح باب المترو بعد غلقه، أو الوقوف على حافة الرصيف وتعريض حياة الراكب للخطر بالإضافة الى التأكيد على  ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والأمان وبالإرشادات للمحافظة على أرواح الركاب والممتلكات العامة.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواصل الاجتماع التواصل الاجتماعي الركوب بدون تذكرة العام الدراسي الجديد السلوكيات السلبية القطار الكهربائي الخفيف LRT

الأكثر قراءة

حيرت المصريين، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

محملة بنسمات الخريف، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

في ذكرى رحيل طنطاوي، لحظات فارقة ترصد علاقة الرئيس السيسي والمشير

أسعار الخضار اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، الليمون بـ 16 جنيها ومفاجأة جديدة عن الطماطم

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

الإدارية العليا: التأمين الصحي ملزم بعلاج جميع المواطنين

خدمات

المزيد

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

قانون الضمان الاجتماعي، تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط

ماذا تعرف عن طريقة التحويل دوليا في البنك الزراعي؟

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقتها بالرزق والخير والمسرات القادمة

دعاء تحصين الأبناء في أول أيام الدراسة، لا يفوتك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads