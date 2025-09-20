وفاة جني حسام بطلة مصر في لعبة الانزلاق الفني في حادث سير

أعلن نادي السكة الحديد وفاة اللاعبة جنى حسام بطلة مصر في لعبة الانزلاق الفني وكابتن النادي في حادث سير.

وفاة جني حسام ووالدتها

ونعى نادي السكة الحديد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى نادي السكة الحديد الرياضي ببالغ الحزن والأسى فقيدتنا الغالية ( اللاعبة/ جنى حسام ) بطلة مصر في لعبة الانزلاق الفني وكابتن فريق نادي السكة الحديد، والتي وافتها المنية إثر حادث أليم، كما انتقلت إلى رحمة الله والدتها.







