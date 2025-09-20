الأحد 21 سبتمبر 2025
وفاة جني حسام بطلة مصر في لعبة الانزلاق الفني في حادث سير

جني حسام
جني حسام

أعلن نادي السكة الحديد وفاة اللاعبة جنى حسام بطلة مصر في لعبة الانزلاق الفني وكابتن النادي في حادث سير.

 

وفاة جني حسام ووالدتها

ونعى نادي السكة الحديد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى نادي السكة الحديد الرياضي ببالغ الحزن والأسى فقيدتنا الغالية  ( اللاعبة/ جنى حسام ) بطلة مصر في لعبة الانزلاق الفني وكابتن فريق نادي السكة الحديد، والتي وافتها المنية إثر حادث أليم، كما انتقلت إلى رحمة الله والدتها.



 

