عباس البليدي، عملاق الطرب الذي أبدع في الغناء من "الطقطوقة إلى الأوبريت" والعندليب كتب نهايته

عباس البليدي، مطرب الإذاعة، أحد نجوم الطرب الأصيل، غنى بصوته الشجي كل ألوان الغناء الطقطوقة والموال والأدوار والأغنية الخفيفة والأوبريت، كما قدم العديد من الصور الغنائية من أشهرها “عوف الأصيل”، رحل في مثل هذا اليوم 19 سبتمبر 1996.



ولد عباس البليدي بمدينة دمياط في عام 1912، لأب يعمل تاجرًا ومن هواة الاستماع إلى مطربي العصر عبده الحامولي ومحمد عثمان ويوسف المنيلاوي، عشق عباس الموسيقى والغناء، وظهر جمال صوته في الحفلات المدرسية، التي ردَّد فيها أشهر أغنيات مطربي عصره، واستعان به أصدقاء والده لإحياء حفلاتهم الخاصة بصوته، ولما انتقلت تجارة والده إلى شربين ذاع صِيته من خلال جلسات الأقارب ومناسباتهم، وحفلات المدرسة حتى إن وزير المعارف أهداه ساعة يد في إحدى هذه الحفلات.

خايف أقول اللي في قلبي كتبت البداية

وجاءت البداية الغنائية الحقيقية للفنان القدير عباس البليدي عندما أقام مأمور مركز شربين حفلًا بمناسبة عيد جلوس الملك فؤاد على العرش عرض عليه جمهور الحفل السماح لعباس بالغناء لينطلق صوت عباس البليدي في أغنيتين “خايف أقول اللي في قلبي، حسدوني وباين فى عينيهم" وهما من أغنيات محمد عبد الوهاب.

عباس البليدي بعد الاعتزال



التحق عباس البليدى بمعهد الموسيقى الملكي بالقاهرة حيث أتقن العزف على العود وحفظ في نفس الوقت الأدوار القديمة والموشحات على يد كامل الخلعى ودرويش الحريري ومحمود رحمي ومحمد صفر، تخرج في المعهد عام 1936 ليعمل مدرسًا بإحدى مدارس وزارة الاوقاف ورغم انشغاله بالغناء فإنه استمر في عمله الوظيفي حتى بلوغ سن المعاش ثم الرحيل.

الإذاعة وش السعد عليه

منذ افتتحت الإذاعة المصرية عام 1934 أصبح عباس البليدى أحد مطربيها وكانت أولى حفلاته بالإذاعة موالان ودور "اللي ينظر جمالك .. مستحيل يعشق سواك" ومونولوج فكاهي، ليحتل مكانًا بين مطربي ذلك الزمن: عبده السروجي وإبراهيم حمودة وعبد الغني السيد ومحمد عبد المطلب.

كما قدم أغنية "عندليب الروض"، ثم دعاه مدير الإذاعة في ذلك الوقت محمد سعيد لطفي لتلحين قصيدة "أغار من نسمة الجنوب" من كلمات أحمد رامي ـ قبل أن تغنيها أم كلثوم بسنوات ــ بعدها استمر البليدي في أداء العديد من الأغاني والأدوار، كما لحن لنفسه العديد من الألحان، مثل أغاني: قمر وماشي، عجبي عليك يا هوى، جميل يا ليل خداع وغيره، كذلك غنى من ألحان غيره مثل عبد العظيم محمد ومحمد الموجي وآخرين.

جمع بين الأداء والتلحين

وصف النقاد صوت عباس البليدي بسلامة الأداء، كما جمع عباس في أغنياته بين الأداء والتلحين حتى إن ولي الدين يكن باشا كتب له قصيدة ليغنيها بصوته في حفل الاذاعة فى ديسمبر 1939 يقول مطلعها “ طاب روضي وأثمرت أشجاري.. فأعيدي الغناء يا أطياري / مصر أرضي والنيل نهري.. وهذا القصر قصري وكل قصر داري”.

عباس البليدي في أحد أفلامه



أيضا كتب لعباس البليدي الشاعر أحمد شفيق كامل طقطوقة "دايمًا تقول بكرة" التي أذاعتها الإذاعة عام 1946، وامتدت شهرة عباس البليدي إلى جميع الأقطار العربية فتعاقدت معه إذاعة القدس لتقديم أغنيات دينية في شهر رمضان.



اشتهر عباس البليدي أيضًا بتقديم الأوبريتات والصور الغنائية وأغنيات الأفلام، والبرامج الغنائية مثل حج مبرور شعر أحمد شفيق كامل ولحن سيد مصطفى، ديالوج "عنتر حاميها"، والصور الغنائية ألف ليلة وليلة، آدم وحواء، عوف الأصيل، متحف الفن، عابد المداح، الراعي الأسمر، وغيرها.



بمشاركة شافية أحمد بالغناء في فيلم “عنتر وعبلة”، كما ظهر في عدد من الأفلام: "لك يوم يا ظالم، أنا بنت ناس، إديني عقلك، بنت النتاش وغيرها، وآخر فيلم اشترك فيه هو فيلم "مصطفى كامل".

غنى للثورة والعدوان الثلاثي

وبعد قيام ثورة يوليو 1952 شارك عباس البليدي بالغناء فأنشد من تلحين عبد الحميد توفيق زكي نشيد "هتاف من الماضي" بعد قيام الثورة بأيام في أغسطس 1952، ثم أتبعه بغنائيات أخرى واكبت أحداث النظام الجديد ومعاركه.

كما غنى الأغاني الوطنية، منها أغنية "صفر يا وابور" التي يقول فيها: "صفر يا وابور واجري شوية.. وصلني قوام الإسماعيلية.. علشان أوفي الندر اللي عليَّ"، كذلك غنى "ع الجهادية" وأغنية "نشيد بورسعيد" خلال العدوان الثلاثي سنة 1956، والعديد من الأغاني التي تواكب العديد من الأحداث الوطنية.

اعتزال قبل الرحيل

وكان لظهور مطرب الثورة عبد الحليم حافظ وجيل جديد من شباب المطربين إلى ابتعاد البليدى عن الغناء والانزواء في بيته حتى رحل عام 1996.

