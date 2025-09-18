الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقتل إسرائيليين في هجوم مسلح عند جسر الملك حسين (فيديو)

مقتل إسرائيليين على
مقتل إسرائيليين على الحدود الأردنية، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار عند جسر الملك حسين على الحدود مع الأردن.

منفذ هجوم قتل الجنود الإسرائيليين

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن منفذ الهجوم وصل إلى الموقع على متن شاحنة مساعدات قادمة من الأردن، قبل أن يفتح النار باتجاه قوات إسرائيلية، مشيرًا إلى أن قوات الأمن قامت بتحييده في موقع العملية.

استنفار عسكري وأمني إسرائيلي

وأضافت وسائل إعلام عبرية أن الهجوم أسفر عن استنفار عسكري وأمني واسع في المنطقة، وسط مشاهد أولية بثها الإعلام الإسرائيلي من موقع الحادث.

https://www.facebook.com/reel/808330018419578

مقتل 6 جنود وضباط إسرائيليين في غزة وعلى الحدود الأردنية

يأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان مقتل 6 جنود وضباط إسرائيليين في غزة وعلى الحدود الأردنية، فيما تتزامن الأحداث مع اتفاق جديد يقضي بالسماح بدخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة من الأردن دون تفتيش إسرائيلي مباشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مقتل اسرائيليين جسر الملك حسين الأردن جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي جيش الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

خبير: جيش الاحتلال لا يعتمد على "الحريديم" وبيانات مشاركتهم في غزة دعائية

إطلاق نار قرب معبر اللنبي الحدودي بين إسرائيل والأردن

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع نطاق عملياته في غزة

الأكثر قراءة

قصر الحكومة، تحفة الأميرة شويكار التي خطفت أنظار ملك إسبانيا (صور)

رسميا، الأهلي يتعاقد مع حمزة علاء لمدة ثلاث سنوات ونصف

ثورة غضب على سرقة أخصائية ترميم لأسورة أثرية وصهرها، والمصريون: حاكموها بتهمة الغباء

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

عبد الله السعيد يسجل هدف الزمالك الأول في مرمى الإسماعيلي

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

اللحظات الأخيرة لـ الأسورة الذهبية المسروقة من المتحف المصري قبل صهرها (فيديو)

خدمات

المزيد

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 18-9-2025 في بورصة الدواجن

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة والعشرون)، شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم الطبخ في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

الشعراوي يوضح فضل الله تعالى في رزق الرجل بالزوجة الصالحة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads