مقتل إسرائيليين في هجوم مسلح عند جسر الملك حسين (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار عند جسر الملك حسين على الحدود مع الأردن.

منفذ هجوم قتل الجنود الإسرائيليين

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن منفذ الهجوم وصل إلى الموقع على متن شاحنة مساعدات قادمة من الأردن، قبل أن يفتح النار باتجاه قوات إسرائيلية، مشيرًا إلى أن قوات الأمن قامت بتحييده في موقع العملية.

استنفار عسكري وأمني إسرائيلي

وأضافت وسائل إعلام عبرية أن الهجوم أسفر عن استنفار عسكري وأمني واسع في المنطقة، وسط مشاهد أولية بثها الإعلام الإسرائيلي من موقع الحادث.

https://www.facebook.com/reel/808330018419578

مقتل 6 جنود وضباط إسرائيليين في غزة وعلى الحدود الأردنية

يأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان مقتل 6 جنود وضباط إسرائيليين في غزة وعلى الحدود الأردنية، فيما تتزامن الأحداث مع اتفاق جديد يقضي بالسماح بدخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة من الأردن دون تفتيش إسرائيلي مباشر.

