وزير الإسكان يصدر حركة تغييرات بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة

أصدر المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حركة تغييرات بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة.

ونصت قرارات الوزير على أن يتولى المهندس أحمد محمد السيد موسى - (بالدرجة العالية والقائم بالعمل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - العمل مستشارا فنيا بالهيئة العامة للتخطيط العمراني).ويتولى المهندس أمين حسن إبراهيم غنيم - نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية بالدرجة الممتازة- العمل مستشارا فنيا للوزير - للشئون العقارية والتجارية والتقنين.

كما يتولى المهندس كمال الدين أحمد بهجات - نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات بالدرجة الممتازة- العمل مستشارا فنيا المهندس الوزير - للتنمية والإنشاءات.

كما أصدر الوزير قرارا بتولى المهندس أحمد على محمد حسن، رئيس قطاع - مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق ومتابعة وصيانة الشبكات والمحطات القيام بأعمال وظيفة نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ويتولى المهندس أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين والمشرف العام على اجهزة مدن رشيد - غرب كارفور القرى السياحية - القطاع الأول والثاني والثالث للساحل الشمالي الغربي - رأس الحكمة، القيام بأعمال وظيفة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، كما يتولى المهندس عمار السيد عطية مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، القيام بأعمال وظيفة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات.

وأصدر المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتولى المهندسة نورا فؤاد على تغيان، رئيس الإدارة المركزية للمرافق برئاسة الهيئة، القيام بأعمال وظيفة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق ومتابعة وصيانة الشبكات والمحطات، وتولى المهندس عبد الرؤوف حامد عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، القيام بأعمال وظيفة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق ومتابعة وصيانة الشبكات والمحطات، وتولى الدكتور مهندس أحمد إسماعيل محمد علي، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، القيام بأعمال وظيفة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، كما يتولى المهندس إسلام حسن عبد الكريم، معاون نائب رئيس الهيئة، القيام بأعمال وظيفة مساعد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الهيئة.

وأصدر وزير الإسكان قرار بتولى المهندس علاء عبد اللاه على مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وكذا الإشراف على جهاز حدائق العاشر، وتولى المهندس أحمد محمد رشاد أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والدكتور مهندس محمد خلف الله عبد الماجد، رئيس جهاز القرى السياحية، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، والمشرف على جهاز القرى السياحية، والمهندس احمد مصطفى محمد عبد العال، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة والمشرف على مدينة ملوى الجديدة، العمل رئيسا لجهاز القرى السياحية، كما يتولى المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي مرسي، رئيس جهاز تنمية مدينة رأس الحكمة والمشرف على منطقة سملا وعلم الروم، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة رأس الحكمة، ومشرفا على منطقة سملا وعلم الروم- والقطاع الأول والثاني والثالث للساحل الشمالي الغربي.

ويتولى المهندس تامر جبر محمد جبر، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الثالث، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة العبور، ويتولى المهندس احمد محمد العربي أبو هلب، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، والمهندس محمود محمد احمد محمود مراد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، كما يتولى المهندس محمد عبد الفتاح السيد العزوني، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، العمل، رئيسا لجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة والمشرف على مدينة ملوى الجديدة.

