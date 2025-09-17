المشدد 10 سنوات وغرامة لمتهم بحيازة مواد مخدرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن حسونة، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من، المستشار إمام محمد الصيرفي والمستشار محمد الأمير أبو كريشة وسكرتير محكمة الجنايات السيد البتانوني، بمعاقبة المتهم "ح.ع.ح" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط لاتهامه بالاتجار في المخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9342 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، قيام المتهم "ح.ع.ح" مساعد مهندس، بالاتجار في المخدرات، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهم، ونفاذا لذلك الإذن انتقلت قوة أمنية حال خروج المتهم من مسكنه حاملا حقيبة سوداء اللون، فتمكنت من ضبطه وبفض الحقيبة تبين احتواؤها علي 32 قالبا أسطوانيا لجوهر الهيروين المخدر، وبتفتيشه عثر على 4 علب بلاستيكية تحوي على مخدر الميثامفيتامين، وكذلك هاتف محمول ومبلغ مالي من حصيلة تجارته.

حيث ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن الأسطوانات المضبوطة لمخدر الهيروين وزنت 6 كيلو جرامات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.

