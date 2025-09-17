وزيرة التنمية المحلية تتابع جاهزية المحافظات لمواجهة موسم الأمطار والسيول

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الوزارة تتابع استعدادات وتجهيزات المحافظات لمجابهة المخاطر المحتملة في موسم الأمطار والسيول الغزيرة خلال عام 2025 /2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء برفع درجات الجاهزية والتأهب لمواجهة أي طوارئ وحماية المواطنين.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات وتقليل المخاطر المحتملة، لافتة إلى أن الحكومة لا تدخر جهدًا في توفير الإمكانيات اللازمة لدعم المحافظات في خططها لمواجهة الطوارئ والأزمات، وأن التنسيق المستمر بين الوزارات والهيئات والجهات المعنية يمثل حجر الأساس لضمان سرعة التدخل وحماية الأرواح والممتلكات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تكليف المحافظات بتحديث خططها لمجابهة المخاطر المحتملة في موسم الأمطار والسيول 2025 /2026، مع ضرورة الاستفادة من الدروس المستخلصة من موسم الأمطار والسيول السابق، مؤكدة على التنسيق المستمر مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية والري وهيئة الأرصاد الجوية؛ لرصد أي تغيرات مناخية والتعامل الفوري معها، إلى جانب التنسيق مع وزارة الصحة وشبكة الطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة الاستجابة للأزمات.

إعداد سيناريوهات محاكاة لمجابهة المخاطر المحتملة للأمطار الغزيرة والسيول بالمحافظات

وشددت د. منال عوض على ضرورة إعداد سيناريوهات محاكاة لمجابهة المخاطر المحتملة للأمطار الغزيرة والسيول، إلى جانب تشكيل لجان وإعداد جدول زمني بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل كل محافظة للمرور الميداني، مشيرًة إلى أن الخطة تشمل المرور على شبكات الصرف، ومحطات الطلمبات وأعمال التطهير، ومخرات السيول، والترع، والمصارف، والسدود، وبلاعات الأمطار، والتأكد من جاهزيتها بشكل كامل، فضلًا عن رفع كفاءة المعدات المستخدمة في مواجهة الأمطار والسيول، وتحديد أماكن تمركزها بالمناطق الساخنة.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، المحافظين بتشكيل لجان مرور على مهمات الإغاثة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية للتأكد من جاهزيتها تحسبًا لأي طارئ، بالإضافة إلي تشكيل مجموعات عمل مدربة لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول وتحديد أماكن تمركزها، مع التركيز علي رفع توعية المواطنين بأساليب مواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول.

وأضافت د. منال عوض أنه سيتم متابعة جهود المحافظات من خلال مرور لجان التفتيش والرقابة بالوزارة للوقوف على مدى الجاهزية والتأكد من تلافي أي معوقات أو ملاحظات على أرض الواقع، ورفع تقارير دورية عن الاستعدادات والإجراءات المتخذة.

أهمية التنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

كما شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية منذ بداية التعامل مع مخاطر الأمطار والسيول وأثناء إدارتها وحتى انتهاء الأزمة، مع التأكيد على ضرورة الإخطار الفوري بأي معوقات قد تواجه أعمال المواجهة للعمل على تذليلها في أسرع وقت ممكن، ضمانًا للجاهزية والسلامة.

