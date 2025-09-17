نظم كلماته وكأنها قصيدة نثر، ماذا قال صلاح جاهين عن الشيخ الحصري؟

كتب الشاعر الفنان صلاح جاهين مقالا عن الشيخ محمود خليل الحصري في مجلة صباح الخير عام ١٩٦٦ تحت عنوان "رجل من القاهرة" أثنى فيه على فضيلة الشيخ الحصري بمناسبة ذكرى ميلاده، حيث ولد في مثل هذا اليوم 17 سبتمبر عام 1917، قال فيه: “طوال ثلاث سنوات ظلت محطة الإذاعة مع القرآن الكريم تذيع صوت هذا الرجل لمدة ١٥ ساعة كل يوم، وهو يتلو بخشوع وعذوبة آيات الله البينات التي سجلها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية”.



يقول صلاح جاهين: “في القراءة كان الشيخ محمود خليل الحصري رائعا وقورا، متمكنا من أدائه، وأستاذا كبيرا لعلم صوتيات اللغة العربية، فتلاوته تخلو من زخرف النغم وبهرج الصنعة الغنائية لتجيء مفعمة بالمعنى السامي الذي أنزلت به كل آية وكل كلمة من آيات القرآن الكريم”.

الشيخ الحصري في صباه

ونظرا لأهمية هذا التسجيل، حرصت مكتبة الكونجرس الأمريكي أن تأخذ عشر نسخ من تسجيلات الشيخ محمود خليل الحصري لتحتفظ بها في مجموعاتها القيمة، وقد اطلعت عليها بنفسى أثناء زيارتي لأمريكا، والمكتبة توزع منها على بعض الجامعات الأمريكية المهتمة بالموضوع.

شيخ المقارئ المصرية



يقول الشاعر الفنان صلاح جاهين: "الشيخ محمود خليل الحصري موظف كبير من موظفى الدولة، إذ يشغل منصب شيخ المقارئ المصرية في وزارة الأوقاف.. ومهمته الإشراف على القراء المبعوثين في الخارج، وتخطيط وتوزيع القراء على المساجد في أنحاء البلاد، رجل هذه مسئوليته من الناحية الدينية واللغوية والعلمية لم يكن ليدهشنا أن نقرر أخيرا أنه قد أسند إليه منصب الرئيس العام لاتحاد قراء العالم الإسلامى.. ذلك الاتحاد الذي ستكون القاهرة مقرا رئيسيا له، رجل هذه المسئولية ليس من الغريب أن يكون من القاهرة.



هو شيخ عموم المقارئ المصرية والملقب بـ “قيثارة السماء” صاحب التلاوة المحكمة والصوت العذب، أتم حفظ القرآن الكريم حفظا وتجويدا، درس بالأزهر الشريف، وتعلم القراءات العشر، وعمل في قراءة القرآن، وكان أول قارئ يقرأ القرآن بالأمم المتحدة، عين الشيخ محمود خليل الحصرى مراجعا ومصححا للمصاحف بقرار من مشيخة الأزهر الشريف، وفى 1962 عين نائبا لرئيس لجنة مراجعة المصاحف وتصحيحها بالأزهر الشريف، ثم رئيسا لها، كما عمل مقرئا ناجحا في أشهر مساجد مصر هو مسجد الحسين عام 1955، واختاره الرئيس جمال عبد الناصر لتسجيل القرآن بصوته مرتلا، فأتم تسجيله مرتلا برواية حفص عن عاصم ثم برواياته المختلفة الأخرى، فكان أول قارئ في العالم يسجل المصحف المرتل الذى أذاعته إذاعة القرآن الكريم وفي عام 1967.

في عام 1977 كان الشيخ محمود خليل الحصرى أول من رتل القرآن الكريم في أنحاء العالم الإسلامي، وفي الأمم المتحدة أثناء زيارته لها بناء على طلب جميع الوفود العربية والإسلامية، كان القارئ المصري الوحيد الذي أمَّ المصلين داخل الحرم المكي بعدما قدمه مقرئو وأئمة الحرم للصلاة فأبكى المصلين خلفه بعدما قرأ سورة الكهف وقررت الحكومة السعودية السماح له بالقراءة في الحرمين كلما زار الأراضي المقدسة فكثرت قراءاته في مواسم الحج بالحرم المكى والحرم النبوى.

أسلم على يديه الكثيرون



اكتسب الشيخ محمود خليل الحصري شهرة واسعة في كل دول العالم، وبلغ تأثيره دولا كثيرة، وأسلم لمجرد سماعه أعداد غفيرة في كافة الأنحاء والبلدان، ويبقى أحد أكثر الأصوات حضورا وتأثيرا إلى الآن من خلال إذاعة القرآن الكريم.



وفي إحدى الزيارات لماليزيا أصر المسلمون على حمل سيارته وهو يجلس بداخلها تكريما له واحتفاء به، وتكرر الأمر أثناء زيارته لفرنسا وأسلم على يديه عشرات الفرنسيين بعد سماع تلاوته لكتاب الله الكريم.

القراءات العشر أهم مؤلفاته



وضع الشيخ محمود خليل الحصري العديد من المؤلفات منها: رحلاتي في الإسلام، أحكام قراءة القرآن الكريم، القراءات العشر من الشاطبية والدرة، معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء، الفتح الكبير في الإستعاذة والتكبير، مع القرآن الكريم، نور القلوب في قراءة الإمام يعقوب، السبيل الميسر في قراءة الإمام أبى جعفر، النهج الجديد في علم التجويد.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.