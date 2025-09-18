الانتهاء من مشروعات المرافق بمنطقة جنيفة بتوسعات الشروق

كشف المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن الانتهاء من أعمال الطرق والمرافق في منطقة جنيفة المضافة.

وأشار إلى الانتهاء من أعمال شبكة المياه، وجارٍ العمل بكل دقة عالية للانتهاء من أعمال المرافق والطرق في أقرب وقت ممكن، يتم العمل تحت إشراف المهندس حسين الأحمدي، نائب رئيس الجهاز، مؤكدا أن العمل قائم على مدار الساعة للانتهاء من أعمال المرافق والطرق.

وشدد رئيس الجهاز على جميع الشركات العاملة بالمشروع بالانتهاء من الأعمال المسندة إليها في المواعيد المحددة، ويعتبر هذا المشروع من المشروعات القومية الكبيرة التي تساهم في تطوير البنية التحتية للمدينة، ويمثل استكمال أعمال الطرق والمرافق في منطقة جنيفة المضافة إنجازًا كبيرًا يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.



وأكد رئيس الجهاز أهمية العمل بدقة عالية والالتزام بالمواعيد المحددة وشدد على ضرورة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن.

كما أكد المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن هذا المشروع يمثل إنجازًا كبيرًا للمدينة، وأن العمل جارٍ على قدم وساق لاستكمال جميع الأعمال في المواعيد المحددة، مشيرًا إلى أن منطقة جنيفة المضافة ستكون نموذجًا متميزًا في المدينة.

