التحريات تكشف سبب مقتل فتاة على يد شقيقتها في الوراق

أقدم شابان على قتل شقيقتهما داخل مسكن الأسرة في منطقة الوراق، إثر خلافات أسرية متكررة واعتداء متواصل من جانبهما عليها، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وكانت البداية بورود بلاغ إلى العميد محمد ربيع، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، يفيد بمقتل سيدة داخل منزل أسرتها بالوراق، وعلى الفور وجه بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، مع تكثيف التحريات لكشف ملابسات الجريمة وضبط الجناة.

وتوصلت تحريات المقدم محمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، إلى أن المجني عليها تعرضت للاعتداء على يد شقيقيها، نتيجة خلافات أسرية متصاعدة، ما أسفر عن وفاتها.

تم ضبط المتهمين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت القضية إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

