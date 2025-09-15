الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحريات تكشف سبب مقتل فتاة على يد شقيقتها في الوراق

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

أقدم شابان على قتل شقيقتهما داخل مسكن الأسرة في منطقة الوراق، إثر خلافات أسرية متكررة واعتداء متواصل من جانبهما عليها، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وكانت البداية بورود بلاغ إلى العميد محمد ربيع، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، يفيد بمقتل سيدة داخل منزل أسرتها بالوراق، وعلى الفور وجه بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، مع تكثيف التحريات لكشف ملابسات الجريمة وضبط الجناة.

وتوصلت تحريات المقدم محمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، إلى أن المجني عليها تعرضت للاعتداء على يد شقيقيها، نتيجة خلافات أسرية متصاعدة، ما أسفر عن وفاتها.

تم ضبط المتهمين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت القضية إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منطقة الوراق مباحث قطاع شمال الجيزة قسم شرطة الوراق

مواد متعلقة

كواليس أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بدلجا.. المتهمة تظهر مكبلة بالكلبشات وتحمل رضيعتها.. وتعترف: عملت كده علشان ضرتي كانت عاوزة جوزي يطلقني.. ومكنتش بحط السم لحمايا وحماتي

تأجيل محاكمة المتهمة بقتل أطفال دلجا إلى جلسة 11 أكتوبر

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

والدة أطفال دلجا ترفع النقاب وتوجه طلبا لقاضي جنايات المنيا

بالأسماء، الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة

4 كوارث فنية ارتكبها عماد النحاس أمام إنبي (تقرير)

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

السياحة تحذر المواطنين من التعامل مع 4 كيانات تدعي تنظيم رحلات الحج والعمرة

وزير خارجية أمريكا: حذرنا الدول التي تحاول الاعتراف بدولة فلسطينية من رد إسرائيل

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يستجاب الدعاء بسرعة وفضل الدعوة بظهر الغيب

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض شديد

بالأحاديث، مزايا حافظ القرآن الكريم في الدنيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: القمة فرصة لموقف موحد ضد الاعتداء الإسرائيلي على قطر الأمين العام لجامعة الدول العربية: كفى صمتا على سلوك هذه الدولة المارقة التى أشعلت النيران في المنطقة أمير قطر: العدوان الإسرائيلي على الدوحة كان صادما لجميع دول العالم أحمد أبو الغيط: العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية فاق كل الحدود