الغرفة المصرية الكونغولية: تسهيلات لوجستية وإعفاءات لتعزيز التعاون التجاري

قال محمد عارف، عضو غرفة التجارة والصناعة المصرية الكونغولية ورئيس شعبة المحاجر والرخام والجرانيت، إن مشاركة قطاع الرخام والجرانيت المصري في معرض كينشاسا الدولي (FIKIN) المقرر انعقاده في الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2025، تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز تواجد المنتجات المصرية في أسواق وسط إفريقيا.

الرخام والجرانيت المصري يشارك بقوة في معرض كينشاسا الدولي

وأوضح عارف أن المعرض يعد فرصة ذهبية للشركات المصرية للتعريف بجودة الرخام والجرانيت المصري، وعرض أحدث التصميمات والتقنيات، بما يساهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، وزيادة معدلات التصدير، فضلًا عن كونه منصة مباشرة للتواصل مع المستوردين والموزعين المحليين في الكونغو الديمقراطية.

محمد عارف: المعرض منصة استراتيجية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية

وأشار رئيس شعبة المحاجر والرخام والجرانيت إلى أن الطلب المتزايد على مواد البناء في الكونغو الديمقراطية، نتيجة الطفرة العمرانية ومشروعات البنية التحتية الجارية هناك، يفتح المجال واسعًا أمام الرخام والجرانيت المصري ليكون أحد أهم البدائل المطروحة لتلبية هذه الاحتياجات بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وفي سياق متصل، أكدت نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة المصرية الكونغولية – كينشاسا والمتحدث الرسمي باسم المعرض، أن تنظيم معرض كينشاسا الدولي يأتي في إطار دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحة أنها قررت توفير التسهيلات اللوجستية لتسويق المنتجات المصرية لدى الشركات الكونغولية والموزعين المحليين، بجانب منح إعفاء ضريبي كامل على المعروضات والعينات طوال فترة المعرض.

وأكدت الغرفة حرصها على فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري، وتعزيز وجود المنتج المصري في أسواق إفريقيا، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والكونغولي ويدعم مسيرة التنمية المشتركة.

