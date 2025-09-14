الأحد 14 سبتمبر 2025
هل ينجح القانون في حماية النشء من السلوكيات السلبية داخل مراكز الشباب؟

أعاد قانون  الهيئات الشبابية التأكيد على أن هذه الكيانات ليست مجرد أماكن للترفيه أو ممارسة الرياضة، بل فضاءات تربوية واجتماعية، تستهدف تنمية الوعي وبناء الشخصية، وهو ما انعكس بوضوح في المواد التي تحظر إدخال أو تداول الخمور داخل مقراتها، إلى جانب منع المراهنات والمضاربات المالية والتدخين.

وبحسب المادة (31) من القانون، فإنه لا يجوز للهيئة الشبابية أن تسمح بأي نشاط يخرج عن أهدافها الرئيسية، بدءًا من الإعلان عن  المشروبات الكحولية أو تقديمها، وصولًا إلى منع التدخين أو المقامرات التي قد تضر بصورة هذه المؤسسات. ويُعاقب كل من يخالف هذه الضوابط وفق المادة (44) بالحبس مدة تصل إلى عام وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهو ما يعكس الجدية في تطبيق القانون وحماية هذه المساحات المخصصة للشباب.

مواصفات الهيئات ذات النفع العام

القانون لم يكتف بوضع المحظورات والعقوبات، بل منح الهيئات الشبابية مجموعة من الامتيازات التي تؤكد مكانتها ككيانات ذات نفع عام. فبحسب المادة (27)، تُعامل ممتلكات هذه الهيئات معاملة خاصة لا يجوز تملكها بمضي المدة، كما تُعتبر أموالها "أموالًا عامة" تخضع لحماية قانون العقوبات.

إلى جانب ذلك، تحصل الهيئات على  إعفاءات ضريبية واسعة تشمل الضرائب العقارية ورسوم تسجيل العقارات والمنقولات، فضلًا عن الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على الأدوات والمهمات المستوردة لممارسة نشاطها. وحتى في ما يتعلق باستهلاك المرافق، تستفيد من خصم يصل إلى 75% على فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وتُعامل تعريفة الاتصالات الخاصة بها معاملة الاشتراكات المنزلية.

 تخفيضات أجور السفر للأعضاء

ولأن الأنشطة الشبابية تحتاج إلى أدوات وسفر وتنقل، وفر القانون تخفيضات تصل إلى 50% على أجور نقل المهمات الخاصة بالهيئة عبر وسائل الدولة أو القطاع العام، كما خُفضت أجور السفر للأعضاء بما يصل إلى 66% عند سفر المجموعات الكبيرة. أما المباريات الرياضية الخاضعة لإشراف الاتحادات، فقد أعفيت بالكامل من ضريبة الملاهي.

يمكن القول: إن مجمل هذه المواد يعكس رسالة واضحة: الدولة تعتبر الهيئات الشبابية ركيزة أساسية في بناء المجتمع، وتوفر لها كل أشكال الدعم، لكنها في الوقت نفسه تضع حدودًا صارمة لأي ممارسات قد تخرجها عن رسالتها التربوية والاجتماعية.

بهذا التوازن بين الامتيازات والضوابط، يحافظ القانون على نقاء هذه الكيانات باعتبارها منابر لتنشئة أجيال جديدة، بعيدًا عن أي سلوكيات تهدد قيمتها أو دورها في خدمة المجتمع.

