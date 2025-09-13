مسيرة حاشدة بشوارع مانشستر البريطانية دعمًا لغزة

شهدت شوارع بريطانيا مسيرة عارمة في مدينة مانشستر ببريطانيا إسنادًا لغزة، وتنديدًا بالتجويع والعدوان الإسرائيلي.

وكانت مستشفيات قطاع غزة، اليوم السبت، استشهاد 7 فلسطينيين آخرين، بينهم طفلان، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، في الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، ارتفع إجمالي الوفيات بالمجاعة وسوء التغذية إلى 420، بينها 145 طفلًا، حسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، اليوم السبت.

ومنذ إعلان "آي.بي.سي" سجلت 142 وفاة، بينها 30 طفلًا.

يشار إلى أن 900 ألف طفل في غزة يعانون من الجوع، 70 ألفًا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.

يُذكر، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، قالت إن سوء التغذية بين الأطفال دون الـ5، تضاعف بين مارس ويونيو الماضيين.

صحة غزة تطلق نداءً عاجلًا لتعزيز مخزون الدم في المستشفيات

دعت وزارة الصحة في غزة كل الجهات المعنية إلى التدخل فورا لتعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته في مستشفيات القطاع.

وأوضحت الوزارة أن الوضع في بنوك الدم حرج ويهدد قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية للمرضى والجرحى، خصوصا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وزيادة أعداد المصابين.

وفي السياق ذاته أفاد مستشفى العودة، اليوم السبت، بوقوع 4 شهداء و3 مصابين إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات وسط قطاع غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وبحسب آخر إحصائية فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء من منتظري المساعدات منذ بدء الحرب على قطاع غزة 2444 شهيدا، بينهم 784 قضوا خلال انتظارهم أمام منفذ زيكيم، و607 أثناء توجههم لمركز المساعدات الأمريكية في رفح، و429 شهيدا من المتوجهين لمركز توزيع نتساريم الذي تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" الأمريكية.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر في مستشفيات غزة، بسقوط 65 شهيدا بنيران جيش الاحتلال بينهم 48 في مدينة غزة وشمال القطاع.

وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت، أمس الجمعة، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 38 شهيدا و200 مصاب خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.