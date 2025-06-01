الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم لليوم الـ126 وتهجير 4200 عائلة

أعلنت اللجنة الإعلامية في طولكرم، اليوم الأحد، أن الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم لليوم 126 وسط حصار مطبق وتعزيزات عسكرية.

الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم

كما أوضحت أن هناك 13 شهيدًا بينهم طفل وامرأتان إحداهما كانت حاملا في شهرها الثامن منذ بداية العدوان.

وأشارت إلى سقوط عشرات الجرحى والمعتقلين في العملية العدوانية المستمرة.

كما أشارت إلى أن دمارا واسعا طال البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات.

وأدي ذلك إلى تهجير أكثر من 4200 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، كما تم تدمير أكثر من 400 منزل كليًا و2573 منزلا بشكل جزئي.

واختتمت بأنه تم إغلاق مداخل المخيمين وأزقتهما بالسواتر الترابية.

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