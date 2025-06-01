الأحد 01 يونيو 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم لليوم الـ126 وتهجير 4200 عائلة

طولكرم، فيتو
طولكرم، فيتو

أعلنت اللجنة الإعلامية في طولكرم، اليوم الأحد، أن الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم لليوم 126 وسط حصار مطبق وتعزيزات عسكرية.

الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم 

كما أوضحت أن هناك 13 شهيدًا بينهم طفل وامرأتان إحداهما كانت حاملا في شهرها الثامن منذ بداية العدوان.

وأشارت إلى سقوط عشرات الجرحى والمعتقلين في العملية العدوانية المستمرة.

كما أشارت إلى أن دمارا واسعا طال البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات.

وأدي ذلك إلى تهجير أكثر من 4200 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، كما تم تدمير أكثر من 400 منزل كليًا و2573 منزلا بشكل جزئي.

واختتمت بأنه تم إغلاق مداخل المخيمين وأزقتهما بالسواتر الترابية.

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اللجنة الإعلامية تعزيزات عسكرية دمار واسع مخيمي طولكرم ونور شمس الاحتلال ادى اعلام

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