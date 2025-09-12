بفيديو مثير، شاهد كيف قدم طرابزون سبور التركي حارسه الجديد أندريه أونانا

قبل ساعات من غلق باب الانتقالات، أعلن نادي طرابزون سبور التركي رسميًّا انتقال أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وكانت خطوة انتقال أونانا واردة منذ تعاقد النادي مع الحارس سيني لامنس من رويال أنتويرب في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية الأسبوع الماضي.

One Tap ➡️ New Challenge pic.twitter.com/dlvDcf1Giu — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 11, 2025

وبات يونايتد يملك أربعة حراس للمرمى بعد تعاقده مع لامنس مقابل 18.2 مليون جنيه إسترليني (24.58 مليون دولار)، ورغم أن النادي قال إنه في وضع جيد في ظل وجود هذا العدد الكبير من الحراس فإن مستقبل المتعثر أونانا كان محل شك بالفعل.



ولم يشارك أونانا (29 عامًا) في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم سوى مرة واحدة وكانت في خسارة يونايتد المفاجئة بركلات الترجيح أمام جريمسبي تاون المنافس بالدرجة الرابعة في الدور الثاني من كأس الرابطة.

Yeni bir macera, yeni bir meydan okuma.



Dünyanın en büyük şehir takımına hoş geldin, 𝐴𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑂𝑛𝑎𝑛𝑎! ⚔️ pic.twitter.com/fAwZlfMyLA — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 11, 2025

وكان أندريه أونانا مسؤولًا عن هدفي جريمسبي خلال التعادل 2-2 قبل اللجوء لركلات الترجيح.



وانضم أونانا إلى مانشستر يونايتد من إنتر ميلان مقابل 47.2 مليون جنيه إسترليني عام 2023، وتسبب مستواه المتذبذب في تعرضه لانتقادات لاذعة منذ ذلك الحين.

وكان أونانا الحارس الأساسي لمانشستر يونايتد الموسم الماضي، لكن إصابته في عضلات الفخذ الخلفية أبعدته عن مباريات الفريق في فترة ما قبل الموسم.



وتنتهي فترة الانتقالات في تركيا اليوم الجمعة وهناك توقعات بأن أونانا قد يشارك لأول مرة مع فريقه الجديد أمام فناربخشه يوم الأحد المقبل.

