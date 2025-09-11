أقوال الفنان محمد فاروق في اتهامه ببث مقطع مفبرك باسم "ميت على الورق"

استمعت النيابة العامة بشمال الجيزة لأقوال الفنان محمد فاروق الشهير بـ"شيبا" المتهم ببث مقطع فيديو باسم "ميت على الورق"، وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.

وخلال التحقيقات، قال الفنان: “اللي حصل إن عندي حساب على التيك توك من فترة كبيرة وبنزل عليه فيديوهات شخصية، وبمثل شخصيات على التيك توك، لقيت فيديو فيه نكتة لذيذة وبتضحك، وراجل بيقول فيه إنه راح السجل المدني وقالوا له إنه متوفى، ولما قال لهم إنه عايش قالوا له إنت تعرف أكثر من الحكومة ومتدخلش نفسك في مشاكل”.

وأضاف: “وعملت الفيديو من باب الهزار والضحك وعجبني الصوت اللي على الفيديو فروحت واخده وعامل عليه فيديو هزار وتريقة زي كل اللي على التيك توك، إنما ماقصدش بيه أي حاجة”.

وزارة الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الفنان محمد فاروق شيبا

ونشرت وزارة الداخلية صورا عقب إلقاء القبض على الفنان محمد فاروق شيبا مدعمة ببيان رسمي حول الاتهام المسند إليه بنشره فيديو تمثيلي مفبرك لواقعة بالسجل المدني.

وذكرت وزارة الداخلية في بيانها أن الأجهزة الأمنية نجحت في كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الخاصة بأحد الممثلين بمواقع التواصل الاجتماعى زعم خلاله القائم على النشر بتوجهه للسجل المدني لتجديد البطاقة، إلا أنه فوجئ بوجود غرامة مالية لكونه متوفى منذ 3 أشهر.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وتم ضبط القائم على النشر مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة وبمواجهته أفاد بأن المقطع المشار إليه تمثيلي يعد محاكاة صوتية لمقطع فيديو آخر تم نشره بتاريخ سابق، وقيامه بنشره على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق نسب مشاهدة عالية.

كما أمكن تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو الأول مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير المقطع خلال عام 2024 ونشره على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى فى إطار المزاح، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

ومن جانبه قال شعبان سعيد المحامي بالنقض، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، إنه تم تلقي اتصال من الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، لمتابعة واقعة القبض على الممثل محمد فاروق شيبا وتقديم الدفاع اللازم.

تعليق محمد شيبا على القبض عليه

وفي أول رد له على ضبطه قال محمد فاروق شيبا في تصريحات صحفية: جهات التحقيق استدعوني وكانوا ذوق جدًا، سألوني عن طبيعة الفيديو اللي عملت عليه ليبسينج وفهموا إن الفيديو ده مش بتاعي وأنه تم التعامل معه باحترام شديد منذ القبض عليه وحتى انتهاء التحقيق معه.

وأضاف محمد فاروق شيبا، قائلا: سألوني عملت الفيديو ده ليه قولتلهم لقيته مضحك وعملته عادي، وتم إخلاء سبيلي وبعدها سلموا عليّا واتصوروا معايا.

