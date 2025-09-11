شروط الحصول على منح البنك المركزي للطلاب غير القادرين بالجامعات الأهلية

أعلن البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، توفير منح دراسية كاملة للطلاب المتفوقين بالثانوية العامة المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة والطلاب الذين تم إعفائهم من المصروفات من قبل وزارة التربية والتعليم خلال العام الحالي، للعام الجامعي 2025/2026 في درجة البكالوريوس أو الليسانس بالجامعات الأهلية.

وتستعرض فيتو خلال هذا التقرير، كل المعلومات المتاحة عن المنح، وشروط التقدم لها، والأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى آخر موعد للتسجيل.

شروط منح البنك المركزي للطلاب المتفوقين

ووضع البنك المركزي والوزارة مجموعة من الشروط الهامة الواجب توافرها في الطالب الذي سيتقدم للحصول على المنحة، وجاءت كالتالي:

أن يحمل الطالب الجنسية المصرية.

⁠أن يكون الطالب من المتفوقين دراسيًّا.

⁠أن يكون الطالب من غير القادرين ماديًّا، حيث سيتم إتاحة التقدم للطلاب المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة، والطلاب الذين تم إعفاءهم من المصروفات من قبل وزارة التربية والتعليم خلال عام 2024/2025.

⁠أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة من إحدى المدارس الحكومية للعام 2024/2025.

⁠أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك، وغير مفصول أكاديميًا أو تأديبيًا من أي مؤسسة تعليمية.

⁠ألا يكون الطالب قد حصل على منحة أخرى ممولة من جهة أخرى بالتوازي مع المنحة المقررة بموجب هذا البروتوكول.

التقدم من خلال الموقع الإلكترونى و⁠الالتزام بتقديم كافة المستندات المطلوبة أو التي سيتم طلبها مستقبلًا، والتوقيع على إقرار التقدم من قبل الطالب وولي الأمر.

⁠يلتزم كل طالب بفتح حساب بنكي في أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري داخل جمهورية مصر العربية؛ وذلك بغرض تلقي تكاليف ومصاريف الإعاشة والإقامة الممنوحة له.

آخر موعد للتقدم لمنح البنك المركزي للمتفوقين ورابط التسجيل

تم فتح باب التقدم للمنحة من خلال موقع الإلكتروني مخصص لها، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 9/9/2025 حتى يوم الأحد الموافق 14/9/2025 الساعة الخامسة مساءً.

ويمكن للطالب الراغب في التسجيل للحصول على المنحة الدخول من هنـــــــــــــــــا.

⁠يقوم الطلاب باستيفاء البيانات بالدخول إلى المنصة باسم المستخدم الرقم القومي، وكلمة السر المدونة على شهادة إتمام الثانوية العامة.

يتم استبعاد أي طلب غير مكتمل البيانات أو يثبت عدم صحة بياناته.

⁠يسمح للطالب بالتقدم إلى الكليات في المحافظة التي حصل منها على شهادة الثانوية العامة، وفي حالة عدم توافر الكلية في تلك المحافظة، يُسمح له بالتقدم إلى جامعة أخرى في أقرب محافظة.

⁠يحق للجنة الاختيار عقد لقاء مع بعض الطلاب المتقدمين، سواء حضوريًا أو إلكترونيًّا.

⁠يتم إعلان أسماء الطلاب الفائزين بالمنح يوم الخميس الموافق 18/9/2025.

⁠يُلغى القبول بالمنحة تلقائيًّا إذا ثبت عدم صحة أي من البيانات المقدمة.

تلغى المنحة فى حالة عدم توجه الطالب للجامعة بالمستندات خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة.

⁠يتم قبول الطلاب تبعًا للتفوق الأكاديمي والحالة المادية للمتقدم.

أهم مميزات منح البنك المركزي للطلاب المتفوقين

هناك عدة مميزات هامة بمنح البنك المركزي ووزارة التعليم العالي للطلاب المتفوقين وغير القادرة، جاءت كالتالي:

تغطى المنحة المصروفات الدراسية، والإقامة، والإعاشة طوال فترة الدراسة في الجامعات الأهلية المشاركة حتى التخرج؛ بشرط استدامة تحقيق متطلبات المنحة.

توفر المنح دراسة كاملة فى تخصصات (الطب – الهندسة – الحاسبات والذكاء الاصطناعي – التمريض – الطب البيطرى - الفنون التطبيقية – الفنون والتصميم – الزراعة – السياحة والفنادق والآثار).

⁠يتم مراعاة التوزيع الجغرافي للمنح في كل المحافظات.

تخصص المنح نسبة عادلة للطالبات.

⁠يتم تقديم نسبة من المنح لذوي الاحتياجات الخاصة.

يتم وضع نسبة إضافية من المنح لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

شروط استمرار منح البك المركزي للطلاب المتفوقين

تلغى المنحة، ويلتزم الطالب برد قيمتها، في حال تحقق إحدى الحالات التالية:

⁠فقدان شرط المعدل الأكاديمي الأدنى المقرر، وهو 3 أو ما يعادله، وذلك اعتبارًا من السنة الثانية.

⁠لا يجوز التحويل من كلية لأخرى خلال سنوات المنحة.

الانقطاع عن الدراسة دون إذن أو سبب مقبول.

⁠صدور قرار تأديبي بحق الطالب من الجامعة أو إدانته بارتكاب مخالفة قانونية، ما لم يقرر الطرفان إعفاءه من ذلك الشرط، وقبول ما يقدمه من أسباب ومبررات مكتوبة.

⁠تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة للحصول على المنحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.