اليوم، قطع الكهرباء عن 3 قرى في دشنا

قطع الكهرباء، فيتو
قطع الكهرباء، فيتو

أعلن قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، إجراء أعمال الصيانة الدورية.

وقالت الوحدة المحلية إنه سوف يتم فصل التيار الكهربي اليوم السبت من الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة السابعة صباحًا، مشيرًا إلى أن المناطق التي سيتم فصل التيار عنها هي: "فاو بحري، نجع عزوز، الشيخ علي".

 

مناطق قطع الكهرباء بدشنا

وناشدت الوحدة المحلية، الأهالي تجهيز احتياجاتهم الأساسية خلال فترة انقطاع الكهرباء، مؤكدة تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة، لضمان التعامل السريع معها حتى عودة التيار الكهربائي بشكل طبيعي.

