أوقاف البحيرة تحتفل بالمولد النبوي الشريف بمسجد ناصر بدمنهور (صور)

احتفلت محافظة البحيرة بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف بمسجد ناصر بمدينة دمنهور في حفل نظمته مديرية الأوقاف بالمحافظة، وشهده الدكتور حازم الديب – نائب محافظ البحيرة، وذلك بحضور اللواء حسن موافي – السكرتير العام للمحافظة، وأسامة داوود – السكرتير العام المساعد، والعميد حسام شبل المستشار العسكري، وفضيلة الدكتور سامى العسالة مدير عام أوقاف البحيرة، وفضيلة الشيخ أحمد خليفه مدير الدعوة بالبحيرة، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، وجمع من المواطنين.

تناولت الكلمة عن الدروس المستفادة من سيرة النبي الكريم

بدأ الاحتفال بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم، لفضيلة الشيخ يوسف ندا، أعقبها كلمة لفضيلة الدكتور سامي العسالة وكيل مديرية أوقاف البحيرة، تناولت الكلمة عن الدروس المستفادة من سيرة النبي الكريم، وما تحمله ذكرى مولده الشريف من قيم التسامح والمحبة والتعاون، مع التأكيد على أهمية استلهام هذه المعاني السامية في حياتنا اليومية، لما تحمله من معاني التضحية والفداء ونشر الهداية بين الناس.

واختتم اللقاء بإبتهالات ومدائح نبوية لفضيلة الشيخ شعبان رضوانتناولت السيرة المشرفة لخير الأنام صلى الله عليه وسلم، وما تحمله من دروس وقيم سامية في الرحمة والعدل والإخلاص والعمل.

نعمة الأمن والاستقرار

تقدمت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بخالص التهنئة لأبناء المحافظة وجموع الشعب المصري بهذه المناسبة العطرة، داعيةً الله أن يعيدها على مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل سوء، ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.

