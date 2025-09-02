الموساد يكشف عن عملية إسرائيلية سرية بقلب بيروت مهدت لاغتيال حسن نصر الله

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، نقلًا عن مسؤول في جهاز الموساد، أن قوات خاصة إسرائيلية نفذت عملية برية خطيرة داخل العاصمة اللبنانية بيروت.

جمع معلومات لاغتيال نصر الله

المسئول أوضح أن الهدف من العملية كان الحصول على معلومات استخبارية حساسة تتعلق بالتخطيط لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

ظروف ميدانية معقدة لاغتيال حسن نصر الله

العملية جرت وفق الرواية الإسرائيلية تحت نيران كثيفة، في بيئة معادية شديدة الخطورة، قبل أن تنسحب القوات ومعها البيانات المطلوبة.

دلالات أمنية وسياسية

الإعلان يثير جدلًا واسعًا حول مدى الاختراق الأمني الإسرائيلي في قلب بيروت، وما قد يترتب عليه من تصعيد جديد بين إسرائيل وحزب الله، خاصة في ظل التوتر الإقليمي المتصاعد.

في وقت سابق، كشف الإعلام العبري، معلومات جديدة حول اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام السابق لـ حزب الله اللبناني، في سبتمبر الماضي، جاء فيها أن الأمريكيين غضبوا عندما أبلغوا بالعملية، وقالوا إن إسرائيل تجعل منهم أضحوكة وتظهرهم أغبياء، لكنهم لم يحاولوا منع العملية.

وأفادت تقارير الإعلام عبري، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تردد طويلًا لكنه وافق على العملية، التي تمت في اللحظة نفسها التي أنهى فيها خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

