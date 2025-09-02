أرقام ومسيرة المغربي نايف أكرد المنتقل حديثا لمارسيليا الفرنسي

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع المدافع الدولي المغربي نايف أكرد، قادمًا من وست هام يونايتد الإنجليزي، ليعزز خط دفاع الفريق الفرنسي.

ويأتي أكرد، ابن مدينة القنيطرة المغربية، حاملًا معه مسيرة حافلة وطموحًا كبيرًا لترك بصمة جديدة في الدوري الفرنسي.

أرقام ومسيرة نايف أكرد في الملاعب

بدأ أكرد، خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، مشواره الاحترافي مع الفتح الرباطي قبل أن ينتقل إلى ديجون الفرنسي في 2018، وفي 2020 انضم إلى رين، حيث خاض غمار المنافسات الأوروبية في بطولة الدوري الأوروبي.

في 2022، خطا المدافع البالغ من العمر 29 عامًا خطوة كبيرة بانتقاله إلى وست هام، حيث توّج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

وخلال الموسم الماضي، أعير إلى ريال سوسييداد الإسباني، وشارك في 36 مباراة مع الفريق الباسكي.

وعلى الصعيد الدولي، يُعدّ أكرد ركيزة أساسية في تشكيلة المنتخب المغربي، حيث دافع عن ألوان "أسود الأطلس" في 55 مباراة دولية، وكان له دور بارز في الإنجاز التاريخي للمغرب ببلوغ نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، وهو الإنجاز الأول من نوعه لمنتخب إفريقي.

ويواصل نايف أكرد رحلته الكروية، تاركًا الكرة تتحدث عن موهبته، ومارسيليا يراهن على خبرته لتعزيز طموحاته في الموسم الجديد.

