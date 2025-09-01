الإثنين 01 سبتمبر 2025
نجم مانشستر سيتي يصل إيطاليا للانضمام إلى إنتر ميلان

مانشستر سيتي، فيتو
وصل الدولي السويسري مانويل أكانجي، مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى إيطاليا تمهيدا لإتمام انتقاله إلى إنتر ميلان قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

تفاصيل انتقال أكانجي إلى إنتر ميلان 

وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن إنتر توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي يقضي بانضمام أكانجي على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل مليون يورو، مع وجود خيار شراء تبلغ قيمته 15 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن بند الشراء سيصبح إلزاميًا حال تتويج إنتر بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، فيما يظل عقد اللاعب ممتدًا مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027.

ورصدت الكاميرات لحظة وصول المدافع السويسري إلى إيطاليا، حيث يخضع للفحوص الطبية قبل التوقيع الرسمي.

أرقام أكانجي مع مانشستر سيتي 

وخاض أكانجي 136 مباراة مع مانشستر سيتي منذ انضمامه للفريق، أحرز خلالها 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

